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薔琵加速北上 颱風論壇：暴風圈將脫離台灣陸地 台北至苗栗易大雨強風
中度颱風薔琵加速北上。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，暴風圈即將脫離台灣陸地，受颱風外圍環流影響，今天白天台北至苗栗，依然容易大雨伴隨強陣風，仍要小心災害發生，其餘地區大致多雲。沿海風浪仍大，勿靠近海邊活動。
中央氣象署持續發布中颱薔琵海上陸上颱風警報，薔琵颱風中午12時的中心位置在宜蘭的東北方約220公里之處，以每小時20公里速度，向北北東轉東北進行。七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。颱風過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，目前中心在宜蘭東北方海面，向北北東轉東北移動，新竹以南及花蓮、台東已脫離其暴風圈，對桃園以北、宜蘭仍構成威脅，未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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