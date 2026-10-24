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薔琵颱風侵襲釀31.1萬戶停電 台電加速搶修中、逾8成復電

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
颱風龔台造成電線桿斷桿、樹倒壓線等災情，統計至24日上午11時，31萬戶曾停電。圖／台電提供
颱風龔台造成電線桿斷桿、樹倒壓線等災情，統計至24日上午11時，31萬戶曾停電。圖／台電提供

薔琵颱風影響台灣，台電統計至今日上午11時止，全國曾經停電戶數有31萬1099戶，其中25萬7600戶已修復，復電約82％，還有5萬3499戶尚未復電。

各縣市受薔琵颱風影響停電情形：

新北市 13,758戶，曾停40,453戶

宜蘭縣 9,426戶，曾停27,410戶

桃園市 6,082戶，曾停47,564戶

臺中市 4,012戶，曾停24,815戶

彰化縣 3,681戶，曾停19,974戶

臺南市 3,207戶，曾停28,440戶

苗栗縣 2,993戶，曾停8,017戶

屏東縣 2,337戶，曾停8,943戶

雲林縣 2,227戶，曾停34,211戶

嘉義縣 1,586戶，曾停15,619戶

基隆市 1,371戶，曾停15,296戶

新竹縣 893戶，曾停5,635戶

臺北市 644戶，曾停8,389戶

新竹市 575戶，曾停3,624戶

南投縣 535戶，曾停5,131戶

花蓮縣 136戶，曾停3,810戶

高雄市 36戶，曾停12,023戶

臺東縣 0戶，曾停1,739戶

嘉義市 0戶，曾停6戶

台電表示，颱風龔台造成電線桿斷桿、樹倒壓線等災情，導致用戶停電，在確保安全的前提下，台電加派人手搶修。

台電說明，颱風若造成停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

薔琵颱風 停電 台電

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