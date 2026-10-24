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海空交通中斷近2天！金門千人塞爆機場 軍機、船班全派不上用場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈小三通及台金航線停航近2天，即使立榮、華信航空前一天已宣布24日上午台金航班取消，仍有大批民眾一早5時多就湧入尚義機場排隊候補。截至上午10時30分，前往台北、台中及高雄的候補旅客合計已達1099人，現場大排長龍。圖／民眾提供
金廈小三通及台金航線停航近2天，即使立榮、華信航空前一天已宣布24日上午台金航班取消，仍有大批民眾一早5時多就湧入尚義機場排隊候補。截至上午10時30分，前往台北、台中及高雄的候補旅客合計已達1099人，現場大排長龍。圖／民眾提供

薔琵颱風攪局，金門海空交通大亂！金廈小三通及台金航線停航近2天，滯留旅客急著返台，即使立榮、華信航空前一天已宣布24日上午台金航班取消，仍有大批民眾一早5時多就湧入尚義機場排隊候補。截至上午10時30分，前往台北、台中及高雄的候補旅客合計已達1099人，現場大排長龍。由於軍機無法出動、加班船也受風浪影響無法啟動，目前只能仰賴航空公司加開班機搶救疏運。

金門航空站統計，昨天受薔琵颱風影響，立榮、華信航空全日共96架次航班取消，其中立榮44架次、華信52架次，立榮3架ATR72型客機及華信1架B738型客機留在金門防颱夜駐，今天仍有不少航班因天候因素取消，至少30架次金門往台灣的航班停飛，旅客返台行程大受影響。

雖然航班接連取消，但候補人潮一早就湧入機場。金門航空站統計，截至上午10時30分，候補前往台北有379人、台中371人、高雄349人，合計1099人，航空站啟動聯合候補機制，並透過臉書公布加班機資訊，提醒旅客依現場唱號作業候補，以加快疏運速度。

據了解，受颱風外圍環流及海象不佳影響，今天無法出動軍機支援，海上交通也因風浪過大無法安排船班，滯留旅客目前只能寄望立榮、華信航空增開加班機。航空站也將視現場候補人數及疏運情況，持續協調航空公司調度運能。

加班機方面，華信航空增開金門飛台中的AE-2764班次，預定下午2時40分起飛；立榮航空則增開金門飛台中的B7-9366、B7-9362兩班，預定下午4時30分及4時50分起飛，另有金門飛台北的B7-9382班次，預定下午6時15分起飛。立榮晚間另安排金門飛台北的B7-9386加班機，預定晚間10時20分起飛。

金門航空站公告，第一階段候補預計上午11時起依序唱號，第二階段預計下午2時30分辦理，實際時間仍視現場狀況調整。航空站也將於下午4時30分再次統計候補人數，預計下午5時召開會議，討論後續疏運安排。

薔琵颱風攪局，金門海空交通大亂！金門尚義機場一早湧入大批等待候補的旅客。圖／民眾提供
薔琵颱風攪局，金門海空交通大亂！金門尚義機場一早湧入大批等待候補的旅客。圖／民眾提供

金廈小三通及台金航線停航近2天，即使立榮、華信航空前一天已宣布今日上午台金航班取消，仍有大批民眾湧入尚義機場排隊候補，現場大排長龍。圖／民眾提供
金廈小三通及台金航線停航近2天，即使立榮、華信航空前一天已宣布今日上午台金航班取消，仍有大批民眾湧入尚義機場排隊候補，現場大排長龍。圖／民眾提供

金廈小三通及台金航線停航近2天，即使立榮、華信航空前一天已宣布今日上午台金航班取消，仍有大批民眾湧入尚義機場排隊候補，現場大排長龍。圖／民眾提供
金廈小三通及台金航線停航近2天，即使立榮、華信航空前一天已宣布今日上午台金航班取消，仍有大批民眾湧入尚義機場排隊候補，現場大排長龍。圖／民眾提供

薔琵颱風攪局，金門海空交通大亂！金廈小三通停航近2天，今天一早開航，就擠滿等待候補的旅客。圖／民眾提供
薔琵颱風攪局，金門海空交通大亂！金廈小三通停航近2天，今天一早開航，就擠滿等待候補的旅客。圖／民眾提供

薔琵颱風 金門 機場 軍機 小三通 華信航空

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