台鐵恢復正常行駛 「北迴、宜蘭線」路樹倒塌嚴重 下午3時前完成搶修

薔琵颱風強度減弱且暴風圈縮小，新竹以南及花蓮、台東已脫離其暴風圈，傍晚前可望解除陸警。台鐵公司表示，因受薔琵颱風影響，北迴線、宜蘭線路樹倒塌嚴重，台鐵全力搶修中，預計下午3時恢復正常行駛。其餘路線，中午12時後陸續恢復正常行駛。受颱風影響編組運用，部分列車截短或停駛。

今天中午12時後，各級列車行駛概況：

西部幹線（基隆=潮州=枋寮）：

對號列車：順行自屏東=七堵118次（彰化12:31開車）、海線自120次起恢復正常行駛。逆行自七堵=潮州137次（台北12:15開車）、七堵=潮州125次（台北12:57開車）、海線自133次起恢復正常行駛。因受薔琵颱風影響，編組運用關係，鳳山=七堵5120次停駛。

非對號列車：成追線順行自台中=通霄2608次（成功11:39開車）、逆行通霄=豐原2615次（追分12:26開車）恢復正常行駛。海線順行自彰化=新竹2534次（彰化12:49開車）、逆行竹南=彰化2527次（竹南12:30開車）恢復正常行駛。

東部幹線（樹林=花蓮）：

對號列車：順行自樹林=花蓮5216次（台北12:25開車）、樹林=台東426次（台北12:40開車）恢復正常行駛。逆行自花蓮=樹林219次（花蓮12:14開車）恢復正常行駛。因受薔琵颱風影響，編組運用關係，花蓮=樹林5233次、台東=樹林5249次停駛。

非對號列車：部分非對號列車截短或停駛。

南迴線（新左營=台東）：正常行駛。

跨線列車：因受薔琵颱風影響，編組運用關係，對號列車花蓮=彰化271次花蓮=松山間停駛，改由松山特開（松山12:35開車、台北12:45開車）；對號列車花蓮=斗南277次花蓮=七堵間停駛，改由七堵特開（七堵17:09開車、台北17:38開車）；對號列車花蓮=屏東281次花蓮=七堵間停駛，改由七堵特開（七堵19:01開車、台北19:30開車）。

支線：六家線、集集線、沙崙線均正常行駛。平溪線、深澳線、內灣線俟路線巡查完畢後恢復正常行駛。

觀光列車：除藍皮解憂號正常行駛外，海風、山嵐、鳴日廚房與1次、2次環島之星等觀光列車全日停駛。科普列車全日停駛並辦理迴送，閉幕活動取消。

因應颱風變化，部分非對號列車截短或停駛，問列車最新運行資訊洽：台鐵公司官方網站（ https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip ），台鐵公司24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），以及各就近車站。

退、換票及改乘相關訊息，台鐵公司說，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。