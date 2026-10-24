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薔琵降為中颱最弱等級 新竹以南及花東脫離其暴風圈 最快下午好天氣

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天台灣附近各海面風浪仍偏大，北部、東北部沿海及馬祖仍有3至5公尺大浪，其他各海面亦有2公尺以上浪高。各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。記者潘俊宏／攝影
今天台灣附近各海面風浪仍偏大，北部、東北部沿海及馬祖仍有3至5公尺大浪，其他各海面亦有2公尺以上浪高。各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。記者潘俊宏／攝影

薔琵颱風持續減弱、暴風圈也縮小，中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，目前已經減弱為最弱的中度颱風，今天上午11時，颱風中心來到宜蘭東北方190公里海面上。經過一整夜打轉，未來向北北東轉東北移動。

伍婉華表示，新竹以南及花蓮、台東已脫離其暴風圈，對桃園以北、宜蘭仍構成威脅，未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、宜蘭應嚴加戒備。海上警戒：台灣北部海面、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

伍婉華表示，薔琵颱風一直在減弱中，環流帶來的回波已經非常零散，隨著風向改變，整個迎風面為西半部和北部地區，以及東北部部分地區，目前仍有降雨情形。不過，回波是比較零星的，而且強度的對流性並不高，凌晨至今新竹以南地區出現普遍性大雨，尤其竹苗山區有局部性豪雨，花東地區的雨已經停了。雨仍會持續下，但下午會變緩和，晚上會比下午更加緩和。

中央氣象署發布豪雨特報，宜蘭縣山區已有超大豪雨，桃園市山區已有大豪雨，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、南投、宜蘭、台南地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率。

薔琵颱風及其外圍環流影響，中央氣象署發布陸上強風特報，今天蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。下午起蘭嶼、綠島風力稍減弱。

今天台灣附近各海面風浪仍偏大，北部、東北部沿海及馬祖仍有3至5公尺大浪，其他各海面亦有2公尺以上浪高。各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。

颱風環流沉降影響，台東縣已有長時間焚風發生，花蓮地區亦有焚風，今天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫；花蓮縣為黃色燈號。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風中心在宜蘭東北方海面，向北北東轉東北移動。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風中心在宜蘭東北方海面，向北北東轉東北移動。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風 氣象署 桃園 新竹

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