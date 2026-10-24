颱風天免費洗窗工！她開窗舉手對薔琵喊「麻煩了」 全網笑翻

薔琵颱風來襲，各地民眾忙著做好防颱準備，沒想到有網友反其道而行，竟打算趁著颱風帶來的強風豪雨免費洗窗戶。一名女網友分享，她事先在玻璃上噴灑清潔劑，希望藉由颱風帶來的風雨，沖掉累積的髒污。突發奇想的做法，讓不少網友都笑出來。

這名女網友在社群平台「Threads」分享影片，畫面中她將玻璃清潔劑噴在窗戶上，準備把颱風當成免費清潔人員，期待強風豪雨能幫忙完成清洗工作，省去親自擦窗的麻煩，還對著颱風喊話「麻煩你了薔琵颱風」。

事實上，也有其他網友在Threads分享「不忘奴役颱風，薔琵給我把窗戶洗乾淨再走」，成為颱風天另類的樂趣。

貼文一出後，不少網友都笑翻，紛紛表示「妳是生活智慧王」、「原來還有噴清潔劑這招」、「只有台灣人敢叫颱風洗玻璃」、「她叫我擦玻璃欸，康永哥！」、「每個來台的颱風表示：你們尊重颱風嗎？當我洗窗工？」、「哈哈哈計畫通」、「看完我要趕快去噴清潔劑了，感謝提醒」。

中颱薔琵來襲，民眾除了在社群分享趣事，不少人透過訊息關心親友當地的風雨狀況。本站曾報導，一名網友分享，每當有人詢問「你那邊颱風大嗎？」得到的答案往往都是「一陣一陣的」，短短幾個字精準描述颱風天忽大忽小、時強時弱的天氣變化。

對此，網友回應「好像只能有這個答案」、「好好笑還真的是，搜尋對話發現一大堆」、「不管在台灣哪個角落都是一陣一陣的」、「真的就一陣一陣的啊」、「這是真的」、「不管回答風大雨大、風小雨小，都可以用一陣一陣來解」、「真的欸，我也會這樣說哈哈哈」。