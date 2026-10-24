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薔琵減弱遠離 新竹以南+花東已脫離暴風圈 桃園以北、宜蘭仍構成威脅

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風影響，台北市中山區建國北路二段路樹連根拔起、斷裂倒塌，環保局人員一早前往清理。記者胡經周／攝影
薔琵颱風影響，台北市中山區建國北路二段路樹連根拔起、斷裂倒塌，環保局人員一早前往清理。記者胡經周／攝影

薔琵颱風持續減弱、暴風圈縮小，根據中央氣象署最新資料顯示，目前中心在宜蘭東北方海面，向北北東轉東北移動，新竹以南及花蓮、台東已脫離其暴風圈，對桃園以北、宜蘭仍構成威脅，未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。

陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、宜蘭應嚴加戒備。海上警戒：台灣北部海面、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風及其外圍環流影響，宜蘭縣山區已有超大豪雨，桃園市山區已有大豪雨，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、南投、宜蘭、台南地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率。

颱風及其外圍環流影響，今天蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。下午起蘭嶼、綠島風力稍減弱。

今天台灣附近各海面風浪仍偏大，北部、東北部沿海及馬祖仍有3至5公尺大浪，其他各海面亦有2公尺以上浪高；各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。颱風環流沉降影響，台東縣已有長時間焚風發生，花蓮地區亦有焚風，今天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫；花蓮縣為黃色燈號。

薔琵颱風 桃園 豪雨 氣象署

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