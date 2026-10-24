全台風雨趨緩 颱風論壇：薔琵被渴死跟切死 已是強弩之末

薔琵颱風目前仍是中度颱風，過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，目前彰化以南已脫離其暴風圈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，經過一夜台灣陸地的摧殘，薔琵已經漸漸不成颱樣。不過，其實台灣地形大概只占了一部分角色。

台灣目前周遭的環境除了有乾空氣外，垂直風切也很大，「薔琵颱風可以說是被渴死跟被切死的」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，不過這麼大型的颱風，環流要徹底消失也要一點時間，現在只是對流剛消下去，降雨應該會比預期來得少。但廣大的風場都還在，西半部山區的地形雨、沿海的風還是不小，就是最好的證明。

但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵再怎麼掙扎，已經是強弩之末，而且看起來薔琵減弱的速度應該會比預期來得快很多，白天各地風雨，就會隨著颱風的減弱與暴風圈的遠離慢慢轉小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。