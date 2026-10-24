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薔琵降雨271毫米 網友敲碗石門水庫洩洪 北水分署說明機率低原因
水利署北區分署今日表示，按薔琵颱風最新降雨分析，推估石門水庫尖峰入流量應不會再明顯增加，颱風操作壩頂溢洪道放水機率已低。不過水庫仍有其他續放水操作，下游河道水位變化大，民眾要避免進入石門水庫下游河道範圍，以確保生命財產安全。
北水分署說明，薔琵颱風風雨仍持續中，21日下午4時開始在石門水庫集水區降雨，截至今日上午10時累計降雨量已超過271.8毫米，目前水庫水位243.8公尺，蓄水率95.1%，高於颱風前水位243.1公尺，水庫回蓄中，各類供水也維持正常。原採電廠雙機及PRO放水（小流量操作）約每秒100立方公尺調節水位，隨颱風洪水入流變化增加放水量：今日凌晨上午1時30分放水量合計每秒942立方公尺，目前上午10時約每秒989立方公尺。
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