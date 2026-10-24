薔琵風雨釀停電逾30萬戶、1死527傷 逾300基地台受損待修

中央災害應變中心於今（24）日上午由指揮官、內政部長劉世芳主持第八次工作會報。中央氣象署指出，中度颱風「薔琵」中心目前位於宜蘭東南方海面，受地形影響路徑打轉，暴風圈持續籠罩台灣並對馬祖構成威脅。過去數小時強度略為減弱、暴風圈縮小，預計今日傍晚5時暴風圈脫離台灣陸地，今晚10時脫離近海。統計自22日零時至24日上午8時，全台累積降雨量以宜蘭縣大同鄉650毫米最多，新竹縣尖石鄉及台中市和平區也均破400毫米。

氣象署提醒，受颱風及其外圍環流影響，今日台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區仍有局部大雨或豪雨機率，台中以北及宜蘭等地區亦有局部大雨。風浪方面，沿海地區陣風可達10級，海面普遍有2至3公尺以上大浪，基隆北海岸上午前更出現6公尺巨浪；花東地區受沉降效應影響出現焚風，台東高溫達橙色燈號。國家災害防救科技中心則特別提醒，基隆、台北、新北、桃園、新竹縣、苗栗、宜蘭及花蓮等8縣市山區為坡地災害高風險區，易成孤島之聚落務必做好防護工作。

統計全台災情，消防署指出目前共造成1死527傷，一般災情累計6550件，已處理逾半數，主要為路樹傾倒與民生基礎設施受損。維生設施部分，全台曾停電逾30萬戶，尚有5.8萬戶等待修復；曾停水戶數則已全數恢復供電水。此外，市話中斷1547戶及基地台受損受損304 座、修護29座，待修復275座，正由相關單位加緊搶修中，預計將10月底前陸續恢復正常運作。