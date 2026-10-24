強颱強風與地震夾擊 劉世芳：各單位嚴陣以待落實災防

內政部長劉世芳於今天上午主持中央災害應變中心第八次工作會報。鑑於強屏颱風目前位於宜蘭東南東方海面，暴風圈持續籠罩台灣，且昨日清晨至今全台已發生多起地震，使本次災害應變中心面臨複合型天災挑戰，她特別呼籲各功能分組務必提高警覺。

針對今日災情，沿海空曠地區及北中部仍有強陣風、大雨或豪雨發生機率。劉世芳指示情資研判組主動提供地方政府相關情資，水電衛生組持續監控災情並落實應變機制。由於颱風暴風圈預計逐漸向北遠離台灣本島，各級應變中心得視情況調降或撤除，同時應妥善追蹤已處理案件的處置進度，並更新填報災情與結案作業。

針對交通與收容安置，劉世芳指出，強風造成路樹、招牌及電線多處毀損，請交通工程及水電衛生組積極搶修，並請環境部與支援調度組協助地方政府落實環境清理與消毒，加速恢復民眾正常生活。至於收容所民眾，收容安置組與地方政府須確認環境無安全疑慮後，方可安排災民返家。颱風過後環境仍不穩定，請新聞發布組及地方政府持續透過多元管道宣導民眾避免前往危險山區、河川及從事戶外活動。

此外，針對基隆市納入強風告警區域及地震影響，氣象署與相關單位已加強監控。有關基地台與路樹、電線等設施損害，亦請相關單位加速修復，並請國安及農業部等部會持續掌握相關災情與防救災工作。