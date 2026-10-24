颱風薔琵全台逾28萬戶曾停電 已復電約8成

颱風薔琵強度減弱且暴風圈持續縮小，截至今天上午9時，全台曾停電戶數 達28萬8382戶，其中已復電約8成。台電表示，薔琵颱風挾帶狂風豪雨，造成多地線路斷線、脫落，台電人員冒雨搶修。

台電說明，薔琵颱風襲台，截至上午9時，全台曾停電戶數28萬8382戶，其中，23萬1802戶已修復，5萬6580戶尚未復電。

綜觀全台各縣市尚未復電及曾停電情形，包括宜蘭縣1萬5833戶、曾停2萬3635戶，新北市1萬2861戶、曾停3萬7164戶，桃園市4481戶、曾停4萬3602戶，台中市4003戶、曾停2萬4704戶。

台南市3808戶、曾停2萬6768戶，苗栗縣2993戶、曾停8017戶，彰化縣2903戶、曾停1萬9196戶，雲林縣1960戶、曾停3萬3101戶，屏東縣1812戶、曾停4188戶。

嘉義縣1628戶、曾停1萬5619戶，基隆市1371戶、曾停1萬2607戶，新竹縣907戶、曾停5522戶，南投縣678戶、曾停4940戶，台北市622戶、曾停8206戶，新竹市575戶、曾停3624戶，花蓮縣136戶、曾停3810戶，高雄市9戶、曾停1萬1936戶，台東縣曾停1737戶，以及嘉義市曾停6戶。