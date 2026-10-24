薔琵擦過宜蘭近海破紀錄強風 賈新興估下午4時暴風圈脫陸 光復節放晴

薔琵颱風目前仍是中度颱風，昨夜到今晨北台灣、宜蘭地區民眾深刻感受到薔琵颱風的致災性強風威脅，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，颱風中心未登陸，但極度貼近蘇澳，今天午後風雨逐漸趨緩，連假後期氣溫略回升，下周起將有兩波東北季風接力。風雨雖然逐漸減弱，但北部及宜蘭山區土壤含水量極高，連假期間切勿前往山區或海邊。

他說，颱風中心並未實質登陸台灣陸地，但路徑極度貼近宜蘭蘇澳外海，「距離相當近」。這印證了歐洲傳統模式在最後兩天的模擬與真實走向非常接近。先前系集模式中顯示中心約有25%登陸機率、75%不登陸。「預報看的是數學機率，而非事後諸葛，客觀呈現不確定性才是大氣科學的核心精神」。

至於破紀錄強風與豪雨熱區，賈新興表示，新北市三貂角測站平均風高達15級，瞬間陣風狂飆破17級風以上。宜蘭蘇澳、大溪、頭城及屏東沿海陣風亦普遍測得11至13級。主要降雨集中在東北部與北部山區，宜蘭大同鄉太平山累積雨量已飆破650毫米，新竹、苗栗山區雨量亦突破400毫米。

暴風圈遠離時程，他說，預估今天下午4時左右，七級風暴風圈就會脫離台灣本土陸地。預估在今天晚間8時至9時前後，颱風將離開台灣100公里海面。

明天光復節，賈新興表示，明天氣溫回升，颱風完全遠離，天氣回穩，北部白天高溫回升至27至29度。不過，下周二至下周三第一波東北風報到，基隆北海岸、東北角水氣增多轉局部短暫雨，出門記得攜帶雨具。11月初、大約11月2日，預估迎來第二波東北風。

煙花颱風今天上午8時生成，賈新興說，明天前穩定偏北移動，對台灣沒有影響，後期路徑不確定性大，持續觀察即可。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。