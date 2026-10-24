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颱風停電別慌！4種家電快拔插頭 台電「2管道」查復電進度

聯合新聞網／ 綜合報導
薔琵颱風吹襲，多處停電，台電人員冒風雨在各地搶修。圖／台電提供
薔琵颱風吹襲，多處停電，台電人員冒風雨在各地搶修。圖／台電提供

薔琵颱風暴風圈逐步影響台灣，各地傳出停電災情。根據台電最新統計，截至昨（23）日下午4時，全台累計停電戶數達10萬2419戶，其中7萬7181戶已修復，復電率超過75%，目前仍有2萬5238戶尚未恢復供電，以彰化縣停電戶數最多。颱風期間若遇上停電，除了留意復電進度，居家安全也不可忽視，專家提醒，應避免搭乘電梯、減少開啟冰箱，並將部分家電插頭拔除，以降低設備損壞及意外發生的風險。

停電期間，民眾應盡量避免搭乘電梯，以免受困其中。即使大樓設有備用發電機，電力切換過程仍可能造成電梯停止運作。此外，新竹縣消防局提醒，停電時可先拔除冷氣機、電視、音響等電器的插頭，避免恢復供電時瞬間電壓變化造成設備故障、漏電，甚至引發火災。家電專家486也特別提醒，電視、音響、咖啡機及電鍋這4種電器，最好在停電時先拔掉插頭；若停電前正在使用電視，也應先關閉電源。

冰箱保冷同樣是停電期間的重要課題。毒物專家譚敦慈建議，可將冷凍庫內的冰塊或保冷劑放在冷藏室上層，利用冷空氣向下流動的原理，協助維持低溫，同時避免頻繁開關冰箱門。一般而言，冰箱冷藏室在不開門的情況下，約可維持低溫4小時；冷凍庫若裝載半滿，約可保冷24小時，裝滿則可達48小時。若停電時間過長，導致冰箱內溫度明顯升高，隔夜菜、生鮮食品及雞蛋等易腐敗食物就不宜再食用，以免影響健康。

除了家電與食物保存，手機電量及照明也需要提前做好準備。停電期間，建議將手機螢幕亮度調低，關閉Wi-Fi、藍牙等非必要功能，並開啟省電模式，同時準備行動電源，以備不時之需。照明方面，應優先使用手電筒或緊急照明燈；若必須使用蠟燭，則應遠離窗簾、紙張等易燃物品，並確保有人看顧，離開時務必熄滅火焰，避免發生火災。

至於停電通報及復電進度，若住家周邊多戶同時停電，台電可透過自動化系統監測線路異常，並安排人員搶修；若僅自家或少數住戶停電，民眾可透過「台灣電力App」通報，也能利用台電官方停電查詢及通報平台掌握相關資訊，或撥打免付費客服專線1911查詢。颱風期間停電情況可能隨風雨變化，民眾應留意官方最新公告，並提前做好照明、通訊及居家安全準備。

薔琵颱風

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