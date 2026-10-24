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全台百貨10月24日營業最新整理！誰正常開、誰延後一次看

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越天母店外觀。聯合報系資料照
新光三越天母店外觀。聯合報系資料照

颱風薔琵持續影響台灣，24日北部多家百貨公司及購物中心調整營業時間，包括新光三越、遠東SOGO、台北101、京站及華泰名品城等均延後至下午2時開門，遠百及三井旗下北部商場則延後至下午1時營業；Global Mall環球購物中心全台八店維持正常營運，遠百中南部多數據點及三井中南部商場也照常營業。

新光三越表示，今日桃園以北共九家分店，包括台北南西店、台北信義新天地A4、A8、A9、A11，以及台北站前店、台北忠孝店、台北天母店、桃園站前店，均延後至下午2時開始營業，臺北車站據點也同步調整，其餘各分店則維持正常營業。

遠東SOGO今日營業時間也配合調整，包括台北忠孝館、復興館、天母店，以及中壢店、新竹店、遠東Garden City，均延後至下午2時開門，高雄店則正常營業。

遠東百貨則採取分區調整，板橋大遠百、中山店、信義店、遠企購物中心及桃園店延後至下午1時營業；高雄、台南、嘉義、台中、新竹、竹北及花蓮等七個據點正常營業。

三井不動產旗下商場同樣依區域調整營業時間，MITSUI OUTLET PARK林口及LaLaport南港今日均延後至下午1時開門，LaLaport台中、MITSUI OUTLET PARK台中港及台南三座商場則維持正常營業。

Global Mall環球購物中心表示，考量高鐵、捷運旅運服務需求及區域商圈需求，今日全台八店均正常營運，包括新北中和、南港車站、板橋車站、桃園A8、林口A9、桃園A19、新左營車站及屏東市等據點。

台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳今日延後至下午2時開始營運，不過部分品牌可能自主決定暫停營業，實際營業狀況仍以各品牌公告為準。

京站時尚廣場旗下轉運站商場及小碧潭店，今日營業時間調整為下午2時至晚間10時，部分主題餐廳晚間10時後仍持續提供服務，後續將視天候狀況滾動調整。

華泰名品城今日也延後至下午2時開始營業；宏匯廣場則調整為中午12時至晚間10時營業。

整體而言，今日北部百貨業者多以延後開門方式因應颱風，中南部商場則大多維持正常營運。由於天候仍可能變化，各業者不排除視颱風動態滾動調整營業時間，提醒民眾出門前先確認最新公告。

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