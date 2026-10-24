聽新聞
0:00 / 0:00
颱風薔琵影響 海運6航線84航次停航
颱風薔琵影響，交通部航港局表示，今天包括東港-小琉球在內，共有6航線、84航次停航；航空部分，民航局統計，截至上午10時，國內線取消145架次，國際暨兩岸航線取消114架次。
中央氣象署表示，颱風薔琵及其外圍環流影響，白天起北部地區及中部山區有短暫陣雨，慎防局部大雨或豪雨，中部地區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。
根據交通部航港局通報，今天共有6航線、84航次停航，包括基隆-馬祖、南竿福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、東港-小琉球、鹽埔-小琉球及富岡-綠島全部停航。
航空部分，民航局統計，截至上午10時，國內線取消145架次、延誤11架次，國際暨兩岸航線取消114架次、延誤7架次。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。