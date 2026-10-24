颱風薔琵影響 海運6航線84航次停航

薔琵颱風目前仍是中度颱風，過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，目前彰化以南已脫離其暴風圈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，經過一夜台灣陸地的摧殘，薔琵已經漸漸不成颱樣。不過，其實台灣地形大概只占了一部分角色。

2026-10-24 11:33