凌晨竟然還有南下列車！他見員工做1事感動：敬佩台灣高鐵

光復節連假前夕遇上颱風攪局，北北基22日晚間宣布停班停課，大批旅客急著返家，高鐵當晚也湧入大量人潮，短短3小時就有7.5萬人搭乘。一名網友分享，原本以為時間已晚，南下列車應該已經停駛，正準備改搭客運或請家人接送，沒想到竟發現凌晨仍有高鐵班次可以南下，讓他超驚喜，更感動的是，現場工作人員忙著逐排調整座椅方向，辛苦身影讓他直呼差點落淚。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當時一度以為已經沒有高鐵可以搭乘，只好思考搭客運或請家人到新烏日站接送，沒想到在凌晨00:30還有南下列車。候車過程中，他看見高鐵工作人員一排接著一排翻轉座椅，為後續旅客搭乘做準備，忙碌畫面讓他深受觸動，直呼「由衷敬佩台灣高鐵」。

貼文一出後，多數網友都大讚「深夜還能有車，真的會瞬間覺得世界沒那麼冷，真的會很想對高鐵說一句謝謝，救命感太強了」、「台中站下車本來要等媽咪開車來台中接，下車發現還有南下的車我真的感動哭」、「希望所有工作人員、乘客都平安返家，每個人都重要！」、「只有台灣做的到！法國TGV、德鐵直接下班明天見」、「讓人感動的一面，很謝謝第一線的工作人員」、「看了好感動，沒看過比生活在台灣更好的地方了」。

本站曾報導，根據高鐵公司統計，22日晚間8時至11時，3小時的旅運量高達7.5萬人次，超過全日整體運量的1/4，約26.6%。短時間且近深夜收班時刻突然出現大量人潮，造成車站內極度擁擠及排隊長龍等狀況。

高鐵公司指出，晚間8時人潮湧現後，近一步調度最大可用運能，晚間10時起，加開3班全車自由座列車，疏運已購票旅客。同時也啟動全線延後收班作業，原行駛南港到台中的567車次，延後收班並延駛至左營，一共臨時開出9班加班車，自傍晚起即全力投入運能與人力，並在夜間持續應變調度、加開班次，讓旅客平安返鄉。