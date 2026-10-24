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薔琵颱風影響減弱 蘇花路廊解除預警性封路

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
薔琵颱風影響減弱，蘇花路廊今天上午10時起解除封路，恢復正常通行。聯合報系資料照
薔琵颱風影響減弱，蘇花路廊今天上午10時起解除封路，恢復正常通行。聯合報系資料照

薔琵颱風經過一夜肆虐，影響逐漸減弱，公路單位今天巡查過後，台7線西村至牛鬥及台7甲線百韜橋至勝光路段，今早已解除封閉，恢復通行；蘇花路廊也在清除落石及倒木後，上午10時起解除預警性封路。

公路局今天表示，依中央氣象署預報，薔琵颱風持續減弱，東區養護工程分局獨立山工務段及中區養護工程分局谷關工務段一早巡查道路，確認安全後，北橫公路台7線60.8K至94K（西村至牛鬥橋）及中橫公路宜蘭支線台7甲線0K至50K(百韜橋至勝光)兩條路段，上午9時恢復通行。

東分局南澳工務段一早也已到蘇花路廊清除沿線倒木和落石，上午10時起解除蘇花路廊台9線、台9丁線蘇澳至崇德（含蘇花改）路段的預警性道路封閉。

雖然陸續解除封路，公路局表示，沿海山區公路仍有短時降雨發生情形，山區道路致災風險仍高，已派人員機具進駐，若發生強降雨或有災情，不排除再實施預警性封路；也提醒用路人，颱風、豪雨災後，山區道路還是可能發生坍方、落石，如無必要應盡量避免進入山區道路。

薔琵颱風 蘇花路廊 中橫公路 氣象署

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