薔琵颱風威力驚人⋯武嶺亭鏡頭君陣亡「畫面一片黑」網友集體默哀

薔琵颱風來襲，合歡山武嶺亭即時影像再度成為網友關注焦點。23日凌晨有兩名遊客出現在武嶺亭鏡頭前，不僅拿起手機拍照，還對著鏡頭比YA，相關畫面曝光後引發熱議。隨著颱風風雨逐漸增強，武嶺亭即時影像也在23日晚間故障，至24日上午10點仍未恢復，畫面呈現一片黑。

薔琵颱風海陸警發布期間，合歡山地區風雨不斷，儘管氣候條件不佳，仍有民眾於23日凌晨前往武嶺亭，甚至在強風中對著即時影像鏡頭擺出姿勢。畫面在網路上流傳後，引起不少網友討論。保七第九大隊獲悉後，已調閱監視器畫面追查，釐清相關情況，並將加強巡邏及勸導。

合歡山武嶺鏡頭君，昨天清晨5時許拍下2名遊客對著鏡頭比YA的畫面。圖／保七第九大隊提供

隨著23日入夜後風雨持續加劇，不少網友透過即時影像關注合歡山現場狀況。武嶺亭的「鏡頭君」一度在強風中劇烈搖晃，讓網友紛紛留言替鏡頭加油，不過畫面受到風雨影響，逐漸變得模糊不清，最終在23日晚間11時18分左右故障，直到24日上午仍呈現一片漆黑，無法正常觀看。

即時影像故障消息傳出後，網友紛紛留言表示，「風雨真大」、「鏡頭君終究還是死了」、「扛不住了」、「為鏡頭君默哀」、「終究沒通過嚴苛的天氣測試」，另外也有人說「這樣大家就不想上去了」。

根據中央氣象署最新資料顯示，薔琵颱風過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，目前中心在宜蘭東北東方海面，向北轉東北移動，彰化以南已脫離其暴風圈，對台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東仍構成威脅，未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。