鬆一口氣！氣象署最新薔琵風雨預測 明天颱風假沒有縣市達標

薔琵颱風昨天起影響台灣，帶來致災性強風豪雨，中央氣象署今天上午持續發布海上陸上颱風警報，根據中央氣象署最新資料顯示，薔琵颱風過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，目前中心在宜蘭東北東方海面，向北轉東北移動，彰化以南已脫離其暴風圈，對台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東仍構成威脅，未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。

明天是否達到停班停課標準？根據中央氣象署上午10時的風雨預測，沒有縣市達標。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

根據中央氣象署今天上午10時公布的24小時累積雨量預測，今天下午2時至明天下午2時，沒有縣市達標。風力預測方面，今天中午之後達標地區有恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣。明天凌晨0時至明天上午6時，沒有縣市達標。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

颱風風力預測。圖／取自中央氣象署網站