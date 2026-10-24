薔琵掠過宜蘭後減弱變瘦 鄭明典指地形破壞結構 曝颱風重組概念

薔琵颱風昨晚在宜蘭縣外海偏折打轉，今天凌晨1時許掠過南方澳，颱風中心目前在宜蘭東北東方海面，向北轉東北移動。過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，仍是中度颱風。中央氣象署表示，彰化以南已脫離其暴風圈，對台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東仍構成威脅，未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。

薔琵颱風的中心變得「很難找」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，颱風結構受到地形的破壞，通常是低層結構影響比較大，高層結構影響比較小。近中心環流被影響的程度比較大，外圍環流影響比較小。而且，同時還會有高低層分離的現象，所以颱風中心不容易確立。

鄭明典說台灣有即時的雷達資料，多一個颱風中心的判斷基礎。如果雷達資料也不明確，在低層中心不容易辨識時，會用外圍或高層環流來訂出一個約略的旋轉中心。而當大環流中心移動到海面上時，通常高低層結構會再相互影響，低層中心會再度組織起來，這個過程就稱為颱風重組，或颱風結構重組。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。