即將擺脫薔琵 專家估傍晚前解除陸警、入夜後解除海警

彰化以南今天上午8時已經脫離薔琵颱風暴風圈，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，暴風圈完全脫離台灣本島陸地，要等到今天傍晚左右。颱風本身結構明顯減弱，下午起後風雨就會逐漸趨緩，傍晚至入夜進一步減小，天氣逐漸恢復穩定。颱風警報部分，預估傍晚前可望解除台灣本島陸上颱風警報，入夜後海上颱風警報也可望解除。

受到台灣地形效應的影響，薔琵颱風昨天入夜到今天清晨之間，在宜蘭東方海面出現了不規則的路徑變化。後續將回歸到原本北上的路徑繼續移動，上午進入東海南部，下午到晚間進一步逐漸遠離。

吳聖宇說，也由於薔琵颱風的不規則擺動繞圈路徑，颱風核心的眼牆部分在昨天午夜之前橫掃大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區，導致新北市貢寮區三貂角觀測到17級以上陣風（65.1m/s），宜蘭縣頭城鎮桃源谷也觀測到17級陣風（59.4m/s），台北市北投區大屯山同樣有17級陣風（57.9m/s），這3站高居風力觀測的前3名。

其他像是基隆站14級陣風（41.7m/s）、彭佳嶼14級陣風（44.9m/s）、蘇澳12級陣風（32.1m/s）、宜蘭12級陣風（33.6m/s）等，他表示，也都跟颱風眼牆掃過有關。台北市區則是以北投石牌13級陣風（39.1m/s）、北投天母12級陣風（33.6m/s）、士林科教館12級陣風（34.3m/s）較強。

其他颱風外圍區域的風力也相當強勁，他說，觀測資料顯示，不論是西半部還是東半部、外島地區自昨天到今天清晨前普遍都有觀測到10至13級不等的陣風。這次颱風由於環流寬廣，加上跟東北季風的疊加，風力的部分會相當明顯而且強風範圍很大，實測的狀況看起來大致如預期。

雨量的部分相對比較平緩一些，吳聖宇表示，自周四颱風警報發布開始到今天上午8時30分為止，最大累積雨量出現在宜蘭縣大同鄉太平山650.0毫米，其次各縣市的峰值包括新竹縣尖石鄉鳥嘴山484.0毫米、台中市和平區南湖圈谷423.5毫米、桃園市復興區東眼山419.5毫米、苗栗縣南庄鄉拉庫斯417.5毫米、台北市士林區擎天崗319.5毫米等，雨量不算特別大，但也有累積到豪雨至大豪雨等級，並且集中在台中以北到宜蘭的山區。

吳聖宇表示，下午之前，在中部、北部仍有陣雨，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，中北部山區雨勢仍較大，傍晚到入夜之後整體降雨明顯減少，只剩下北部地區有些局部短暫陣雨，其他地方大致為多雲到陰天氣。

風力的部分也是類似趨勢，吳聖宇表示，下午之前在各地沿海、外島地區預估仍普遍有7至9級陣風，局部達10級陣風出現機會，傍晚到入夜就會陸續降至7級或以下陣風，逐步恢復正常狀況。

光復連續假期後期天氣，他說，明後天受到偏北到東北風環境影響，北部、東半部迎風面地區有些局部短暫陣雨機會，中南部為多雲到晴天氣。雖然天氣好轉，但是颱風剛過，比較危險的區域還是建議暫時不要前往。

明後天苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶高溫27至30度，其他地方有30至32度或以上高溫機會，夜晚清晨在中北部、東北部都市地區低溫22至24度，空曠地區可能出現20至22度低溫，南部及花東都市地區低溫24至26度，空曠地區低溫22至24度，日夜溫差較大，尤其是中南部地區，早出晚歸要特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。