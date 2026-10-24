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颱風薔琵過境菜價漲了？菜販揭最新市場行情 「買氣比想像冷清」

聯合新聞網／ 綜合報導
薔琵颱風來襲，菜農搶在風雨前採收，菜販表示，今日蔬菜價格並未明顯飆漲，僅葉菜類每斤小漲5元，花果瓜類價格也相對平穩，提醒民眾可把握風雨較小的時段出門採買。 聯合報系資料照
薔琵颱風來襲，菜農搶在風雨前採收，菜販表示，今日蔬菜價格並未明顯飆漲，僅葉菜類每斤小漲5元，花果瓜類價格也相對平穩，提醒民眾可把握風雨較小的時段出門採買。 聯合報系資料照

颱風薔琵持續影響台灣，中部以北連放2天颱風假，不少民眾擔心颱風來襲導致菜價上漲。不過，新北市新莊公有市場菜販廖炯程表示，今（24）日蔬菜價格並未明顯飆漲，僅葉菜類每斤小漲5元，花果瓜類價格也相對平穩，提醒民眾可把握風雨較小的時段出門採買。

廖炯程今日在臉書粉絲團發文指出，昨天早上風雨不大，市場人潮就已比平常稀疏，沒想到今天風雨更小，市場卻幾乎沒人。他推測，可能是民眾預期颱風天蔬菜價格會上漲，擔心買菜成本增加，因此選擇待在家中，讓市場買氣更加冷清。

廖炯程表示，實際上今日菜價漲幅有限，葉菜類僅小漲5元，當中最貴的A菜每斤也不到50元，青江菜、蚵白菜及空心菜每斤約35元。至於花果瓜類，不僅品項外觀漂亮，價格也沒有明顯上揚，青花菜、白花菜及苦瓜每斤約70元，菜豆、小黃瓜約60元，菜瓜約40元、蒲瓜約30元，近期上市的大頭菜每斤則為48元；番茄每斤仍要100元左右，因此暫時沒有販售。

今天是光復節連續假期首日，中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，薔琵颱風昨晚到達台灣東北方海面後開始打轉，今天凌晨1時掠過南方澳，目前來到宜蘭東南東方110公里海面上。打轉完成之後，未來開始向北方移動。

伍婉華指出，明天北部的雨會漸漸停止，短暫陣雨或多雲的天氣，中南部天氣回復穩定，山區中午以後可能會有午後短暫陣雨，東半部地區局部地區零星降雨。下周一東半部地區、恆春半島有局部短暫降雨現象，桃園以北漸漸又會有短暫降雨情形，中南部地區天氣依舊穩定，山區有午後陣雨。

薔琵颱風

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