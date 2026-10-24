薔琵在宜蘭近海繞一圈 專家曝路徑詭異原因：氣象署認定非登陸只掠過

中度颱風薔琵昨晚偏折打轉，今天凌晨掠過南方澳，現在逐漸向北遠離。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到台灣地形效應的影響，薔琵颱風昨天入夜到今天清晨之間，在宜蘭東方海面出現了不規則的路徑變化。吳聖宇說，自與那國島以東開始向西偏移，直到午夜前後來到宜蘭沿海，今天凌晨1至2時之間掠過南方澳沿岸之後再往東移動出去，目前已經又回到與那國島以東的位置，路線圖顯示完整的繞了一圈。

他說，後續將回歸到原本北上的路徑繼續移動，上午進入東海南部，下午到晚間進一步逐漸遠離。從氣象署的認定來看，薔琵颱風中心應該不算有登陸台灣，只能算是掠過沿岸地區。

這種颱風接近宜蘭近海時，出現不規則路徑變化的情況，以往有相當多的案例。吳聖宇表示，前一次發生是2024年的凱米颱風，發生的原因，可能跟花東近岸處產生的背風低壓的交互作用有關。當花東地區進入背風面，除了地形繞流產生的背風逆時針環流外，也可能因為氣流過山下沉增溫，導致氣壓下降以及焚風現象，使得氣壓降低而出現背風低壓區。這種背風低壓，有利於吸引颱風中心移動路徑出現不規則變化，尤其是當颱風本身引導力量不夠強的時候，擺動的情況會更明顯。

昨晚在台東的確有較明顯的焚風發生，成功鎮的叭嗡嗡測站甚至今天凌晨觀測到39.3度高溫，吳聖宇說，目前溫度已下降，但仍然偏高，因此背風低壓算是明顯。加上薔琵颱風昨天受高壓引導的力量不強，很可能因此才會出現了跟以往經驗相近的不規則擺動繞圈變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。