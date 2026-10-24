光輝十月的國旗也因颱風受難 骨科醫師雨中快跑搶救7面國旗教孩子這事

薔琵颱風帶來強風，台中海線地區風勢強上加強，10月許多國家慶祝日在道路和橋旁懸掛國旗也成為這次強風災情；台中清水安程骨科醫師嚴可倫在臉書PO出自己颱風天搶救的國旗，風雨中他靠邊停車、打雙黃燈、下車觀察四周、快跑前進、拾起國旗、折返跑、放上車，共帶回7面國旗再清洗整理。年幼子女問「Daddy，為什麼你要洗國旗？」嚴可倫回「因為國旗代表國家。我們愛護自己的國家，也應善待自己的國旗。」

嚴可倫表示，颱風天簡直是一場國旗搶救接力賽，好幾次風大到他差點抓不住車門，當下也沒想太多，只想趕緊把它們全部撤離現場。就這樣，他一共救回了7面國旗，回到家，開始整理這些歷經風雨的國旗。

嚴可倫表示，颱風天他出門時，赫然發現一面國旗狼狽地倒在安全島旁，他當下還在思考，旗桿這麼細、不太吃風，旗幟飄揚也會隨風轉向，竟然連國旗都能被吹落，可見這次颱風的威力真的不容小覷。沒想到車繼續往前開，竟然又看好幾面國旗一樣情形。

他心想，颱風過後，大家開始清理環境，這些國旗的命運，難道就是跟著枯枝落葉一起被送上垃圾車嗎？他想著「那怎麼可以！這可是我們的國旗耶！」於是，他開始重複一連串動作，靠邊停車、打雙黃燈、下車觀察四周、快跑前進、拾起國旗、折返跑、放上車，再繼續往前，他形容簡直是一場國旗搶救接力賽。好幾次風大到我差點抓不住車門，當下也沒想太多，只想趕緊把它們全部撤離現場。

他回到家，開始整理這些歷經風雨的國旗，有的用螺絲鎖在旗桿上，有的用大型釘書針固定，他說對骨科醫師來說，拆解這些東西，不是什麼難事，接著移除黏在旗幟上的小刺球、清洗沾附的砂石，再一面一面整理乾淨。脫水的時候，年幼子女好奇靠過來問

「Daddy，為什麼你要洗國旗？」他回「因為國旗代表國家。我們愛護自己的國家，也應善待自己的國旗。」

嚴可倫說，愛護一面國旗，是珍惜它所代表的意義；愛護這片土地，需要我們每一個人，用實際行動去完成。