快訊

施文彬意外爆料！江蕙當年在錄音室出手「超暖神救援」

林逸欣與名醫父的漫長告別「愛的記憶讓我們笑著前行」

聽新聞
0:00 / 0:00

光輝十月的國旗也因颱風受難 骨科醫師雨中快跑搶救7面國旗教孩子這事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清水安程骨科醫師嚴可倫，在臉書上PO出自己颱風天搶救的國旗。圖／取自台中清水安程骨科嚴可倫臉書
台中清水安程骨科醫師嚴可倫，在臉書上PO出自己颱風天搶救的國旗。圖／取自台中清水安程骨科嚴可倫臉書

薔琵颱風帶來強風，台中海線地區風勢強上加強，10月許多國家慶祝日在道路和橋旁懸掛國旗也成為這次強風災情；台中清水安程骨科醫師嚴可倫在臉書PO出自己颱風天搶救的國旗，風雨中他靠邊停車、打雙黃燈、下車觀察四周、快跑前進、拾起國旗、折返跑、放上車，共帶回7面國旗再清洗整理。年幼子女問「Daddy，為什麼你要洗國旗？」嚴可倫回「因為國旗代表國家。我們愛護自己的國家，也應善待自己的國旗。」

嚴可倫表示，颱風天簡直是一場國旗搶救接力賽，好幾次風大到他差點抓不住車門，當下也沒想太多，只想趕緊把它們全部撤離現場。就這樣，他一共救回了7面國旗，回到家，開始整理這些歷經風雨的國旗。

嚴可倫表示，颱風天他出門時，赫然發現一面國旗狼狽地倒在安全島旁，他當下還在思考，旗桿這麼細、不太吃風，旗幟飄揚也會隨風轉向，竟然連國旗都能被吹落，可見這次颱風的威力真的不容小覷。沒想到車繼續往前開，竟然又看好幾面國旗一樣情形。

他心想，颱風過後，大家開始清理環境，這些國旗的命運，難道就是跟著枯枝落葉一起被送上垃圾車嗎？他想著「那怎麼可以！這可是我們的國旗耶！」於是，他開始重複一連串動作，靠邊停車、打雙黃燈、下車觀察四周、快跑前進、拾起國旗、折返跑、放上車，再繼續往前，他形容簡直是一場國旗搶救接力賽。好幾次風大到我差點抓不住車門，當下也沒想太多，只想趕緊把它們全部撤離現場。

他回到家，開始整理這些歷經風雨的國旗，有的用螺絲鎖在旗桿上，有的用大型釘書針固定，他說對骨科醫師來說，拆解這些東西，不是什麼難事，接著移除黏在旗幟上的小刺球、清洗沾附的砂石，再一面一面整理乾淨。脫水的時候，年幼子女好奇靠過來問

「Daddy，為什麼你要洗國旗？」他回「因為國旗代表國家。我們愛護自己的國家，也應善待自己的國旗。」

嚴可倫說，愛護一面國旗，是珍惜它所代表的意義；愛護這片土地，需要我們每一個人，用實際行動去完成。

國旗 颱風 醫師 薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【記憶抽屜】屈志強／那年，我是升旗手

影／牆倒了！薔琵颱風狂掃基隆 11級陣風吹垮市區地下道圍牆

嘉南大學3學生今晨登玉山 舉國旗祝中華民國生日快樂

影／基隆12級強風狂吹地下道圍牆倒、警衛亭被吹跑 4千戶仍停電

相關新聞

鬆一口氣！氣象署最新薔琵風雨預測 明天颱風假沒有縣市達標

薔琵颱風昨天起影響台灣，帶來致災性強風豪雨，中央氣象署今天上午持續發布海上陸上颱風警報，根據中央氣象署最新資料顯示，薔琵颱風過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，目前中心在宜蘭東北東方海面，向北轉東北移動，彰化以南已脫離其暴風圈，對台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東仍構成威脅，未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。

即將擺脫薔琵 專家估傍晚前解除陸警、入夜後解除海警

彰化以南今天上午8時已經脫離薔琵颱風暴風圈，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，暴風圈完全脫離台灣本島陸地，要等到今天傍晚左右。颱風本身結構明顯減弱，下午起後風雨就會逐漸趨緩，傍晚至入夜進一步減小，天氣逐漸恢復穩定。颱風警報部分，預估傍晚前可望解除台灣本島陸上颱風警報，入夜後海上颱風警報也可望解除。

薔琵掠過宜蘭後減弱變瘦 鄭明典指地形破壞結構 曝颱風重組概念

薔琵颱風昨晚在宜蘭縣外海偏折打轉，今天凌晨1時許掠過南方澳，颱風中心目前在宜蘭東北東方海面，向北轉東北移動。過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，仍是中度颱風。中央氣象署表示，彰化以南已脫離其暴風圈，對台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東仍構成威脅，未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。

薔琵在宜蘭近海繞一圈 專家曝路徑詭異原因：氣象署認定非登陸只掠過

中度颱風薔琵昨晚偏折打轉，今天凌晨掠過南方澳，現在逐漸向北遠離。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到台灣地形效應的影響，薔琵颱風昨天入夜到今天清晨之間，在宜蘭東方海面出現了不規則的路徑變化。吳聖宇說，自與那國島以東開始向西偏移，直到午夜前後來到宜蘭沿海，今天凌晨1至2時之間掠過南方澳沿岸之後再往東移動出去，目前已經又回到與那國島以東的位置，路線圖顯示完整的繞了一圈。

光輝十月的國旗也因颱風受難 骨科醫師雨中快跑搶救7面國旗教孩子這事

薔琵颱風帶來強風，台中海線地區風勢強上加強，10月許多國家慶祝日在道路和橋旁懸掛國旗也成為這次強風災情；台中清水安程骨科醫師嚴可倫在臉書PO出自己颱風天搶救的國旗，風雨中他靠邊停車、打雙黃燈、下車觀察四周、快跑前進、拾起國旗、折返跑、放上車，共帶回7面國旗再清洗整理。年幼子女問「Daddy，為什麼你要洗國旗？」嚴可倫回「因為國旗代表國家。我們愛護自己的國家，也應善待自己的國旗。」

薔琵颱風影響減弱 蘇花路廊解除預警性封路

薔琵颱風經過一夜肆虐，影響逐漸減弱，公路單位今天巡查過後，台7線西村至牛鬥及台7甲線百韜橋至勝光路段，今早已解除封閉，恢復通行；蘇花路廊也在清除落石及倒木後，上午10時起解除預警性封路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。