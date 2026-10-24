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颱風薔琵減弱 北部百貨陸續恢復營業
中央氣象署持續發布中度颱風薔琵海上陸上警報，今天北北基等部分縣市停止上班上課，不過颱風強度減弱，多家百貨也調整營業時間，板橋大遠百、遠百信義A13等百貨將於下午1時開始營業，新光三越與SOGO位於北部各分店預計下午2時營業，中南部門市正常營業。微風則在上午11時營業。
遠百表示，因應薔琵颱風影響，為兼顧顧客及員工安全，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園10月24日下午1時開始營業。遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百（成功店/公園店）、高雄大遠百、遠百花蓮正常營業。
SOGO表示，因薔琵颱風來襲，台北忠孝館、復興館、天母店、中壢店及新竹店10月24日百貨及超市延後至下午2時營業，高雄店則正常營業。
新光三越表示，受薔琵颱風影響，台北信義新天地、台北南西店、台北站前店、台北天母店、台北忠孝店、桃園站前店及台北車站10月24日下午2時後開始營業，其餘各分店正常營業。
台北101表示，因應薔琵颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳10月24日延後至下午2時開始營運。
微風表示，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風東岸10月24日上午11時起正常營業。
京站表示，因薔琵颱風來襲，轉運站商場及小碧潭店營業時間延後至下午2時營業。
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