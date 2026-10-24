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颱風薔琵狂吹釀災！文大宿舍4樓天花板破洞 樓長遭砸、仇人坡民宅也倒塌

聯合新聞網／ 綜合報導
文化大學宿舍天花板被吹落，東西也四散走廊，現場看起來相當狼狽。圖／取自Threads(@azhanhuang4授權)
文化大學宿舍天花板被吹落，東西也四散走廊，現場看起來相當狼狽。圖／取自Threads(@azhanhuang4授權)

中度颱風薔琵挾帶強風豪雨襲台，台北市陽明山一帶災情頻傳。位於山上的文化大學23日半夜受到強風吹襲，風勢一度猛烈到讓學生難以站穩，校內宿舍也傳出天花板遭吹落的情況，4樓走廊滿地碎裂板片，甚至有宿舍樓長在協助處理時遭掉落物砸中，現場看起來相當狼狽。

一名文化大學宿舍樓長在Threads發文表示，宿舍4樓遭颱風吹襲後，天花板幾乎整片破損，走廊地面散落大量板片，還有電線從天花板垂落，讓人看了怵目驚心。原PO表示，自己履行樓長職責、協助處理現場時，還不慎被掉落物砸中。貼文曝光後，引來網友關心，有人直呼現場情況慘烈，也有人擔心學生能否安心休息，原PO則無奈回應：「睡不著了。」

除了校園宿舍受損，陽明山周邊也傳出建物倒塌及機車遭壓毀的情況。受薔琵颱風影響，台北市士林區陽明里荀子大道、靠近文化大學的「仇人坡」，一棟無人居住的民宅疑似不敵強風豪雨而倒塌，附近遮雨棚也跟著掉落，砸中停放在旁的多輛機車，其中甚至包括紅牌重機。事故現場一片凌亂，相關單位已拉起封鎖線，後續仍須等待風雨減弱後才能進行清理及善後。

中央氣象署指出，薔琵颱風於24日凌晨1時左右掠過宜蘭南方澳近海，風雨最明顯的時段落在前一晚至今天清晨。預報指出，今天白天北部地區及中部山區仍可能出現局部大雨或豪雨，各地也有零星短暫雨，不過雨勢將隨時間逐漸趨緩，最快下午解除陸上颱風警報、晚間解除海上颱風警報。明天起隨著颱風遠離，北部及東北部氣溫可望回升，天氣也將逐漸穩定。

薔琵颱風

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