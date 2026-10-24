彰化以南脫離暴風圈 薔琵減弱遠離仍要注意強陣風 明天各地漸轉晴

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，薔琵颱風昨晚呈現偏折打轉，今天清晨掠過南方澳，目前來到宜蘭東方海面，過去幾小時強度已經在減弱了。中颱薔琵上午8時的中心位置在宜蘭的東方約150公里之處，以每小時21公里速度，向北轉東北進行。七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

薔琵颱風過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，伍婉華表示，彰化以南地區、澎湖、馬祖，以及巴士海峽、台灣海峽南部，都脫離了颱風暴風圈的影響。

伍婉華表示，雖然颱風減弱、向北移動，但是台灣附近海面風浪還是比較大，仍會有2至3公尺浪高。今天上午，北部海面和東北部海面，有6公尺以上浪高。且颱風離開以後，今天開始就要注意長浪情形，台灣各海面，尤其沿海地區、綠島蘭嶼、恆春半島、澎湖、馬祖，容易有長浪。明天在基隆北海岸、東半部沿海包括綠島蘭嶼、恆春半島沿海，還是為有長浪。

降雨型態和昨天不太一樣，伍婉華說，颱風減弱，環流雲系已經變得零散許多，但是颱風移動到宜蘭東方近海，為台灣帶來西北風，所以今天降雨區域從昨天的北部、東半部，逐漸轉成偏西半部地區。

她說，今天凌晨降雨量，北部、東北部仍有下雨，但是比較明顯降雨在新竹以南山區，新竹、苗栗山區還是有每小時30毫米的降雨，新竹以南山區從清晨到目前為止已出現局部性大雨，尤其苗栗山區有局部性豪雨，最大雨量出現在苗栗山區有238.5毫米。這樣的降雨還會下一陣子，下午以後雨勢漸漸減緩，晚上以後雨區漸漸縮小。

今天是光復節連續假期首日，氣象署持續發布豪雨特報，台中以北地區、南投、台南地區、雲林以南山區，還有宜蘭地區，依舊會有局部性大雨。雙北市的山區、桃竹苗山區，可能有局部性豪雨。

伍婉華表示，連假明後兩天的天氣穩定多了，明天北部地區的雨漸漸減少，從短暫陣雨或多雲，轉成不會下雨的天氣，中南部地區可見陽光，金門、馬祖降雨停止。不過，東半部地區仍有局部短暫降雨機會。下周一東半部和恆春半島依舊有零星降雨機率，桃園以北地區有一些些短暫降雨機率，中南部地區維持比較晴朗的天氣，中午以後山區有短暫陣雨。

溫度方面，她說，明天開始溫度會暖和多了，北部、東北部、馬祖高溫29度左右，其他地方和金馬高溫31、32度左右。台東從昨天深夜開始，花蓮從今天清晨開始，都出現了長時間的焚風現象。花東地區今天最高氣溫都出現在凌晨2、3時左右，最高溫出現在台東的成功39.3度高溫，花蓮光復37.3度高溫。

風力方面，伍婉華表示，最大的風出現在新北市三貂角，昨天深夜17級以上強陣風。甚至基隆北海岸、宜蘭、雙北地區，昨天深夜到今天清晨，出現14至17級強陣風。不過，隨著颱風逐漸減弱、遠離，今天強陣風區域將逐漸縮小，風力比較晚減弱的地方，恆春因為地形的關係，還有新北的濱海地區，馬祖可能要等到晚上才會再減弱一些。

伍婉華說，颱風漸漸減弱、向北移動，但是目前它的暴風圈涵蓋了中部以北、東半部，以及北邊和東半部的海面。提醒大眾，上半天西半部的雨，尤其山區的雨，還有新竹以南山區的雨，仍持續在下。風浪漸漸減弱，但各沿海有長浪情形，強陣風的狀況還是會出現。

薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供