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颱風薔琵登陸與否吵翻！風迷曝爭議原因：氣象署恐自找麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
氣象署指出，薔琵距離台灣相當近，暴風圈籠罩全台，整體風力預計要到中午過後才會逐漸減弱。 聯合報系資料照
氣象署指出，薔琵距離台灣相當近，暴風圈籠罩全台，整體風力預計要到中午過後才會逐漸減弱。 聯合報系資料照

中度颱風薔琵今（24日）凌晨接近宜蘭沿海，中央氣象署凌晨2時公布，颱風中心於凌晨1時左右掠過宜蘭南方澳，但因中心未完全進入台灣本島，依據各項觀測資料研判，不符合登陸定義。氣象署指出，薔琵距離台灣相當近，暴風圈籠罩全台，整體風力預計要到中午過後才會逐漸減弱。對此，為什麼如此在意有無登陸，PTT風迷也曝光原因。

薔琵颱風受到導引氣流偏弱及台灣地形影響，23日晚間路徑持續向西偏移，24日凌晨更緊貼宜蘭陸地，讓不少氣象迷徹夜關注颱風是否登陸。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔琵距離宜蘭蘇澳最近約1公里；住在蘇澳的台灣颱風論壇執行長陳柏宏也曾在凌晨12時多分享當地照片，表示已身處風眼內。不過，氣象署最終仍以「掠過」定調，蘇澳測得最大陣風達每秒41公尺，相當於13級風。

薔琵未被認定登陸，也讓台灣首颱最晚登陸紀錄無法改寫。原紀錄由57年前的艾爾西颱風保持，當年於9月26日登陸宜花交界，並對台灣造成重大災情。部分氣象迷也拿2023年小犬颱風作比較，當時小犬掠過屏東恆春鵝鑾鼻，短短5分鐘後便出海，氣象署仍判定登陸。薔琵同樣涉及颱風中心掠過陸地，卻出現不同認定結果，也讓風迷們持續熱議。

對於登陸判定引發的爭議，PTT大氣版版主指出，颱風是否登陸涉及氣象資料庫的明確定義，若要判定是否打破紀錄，氣象署就有必要提出清楚說明，避免相同用詞出現不同結果，反而增加後續解釋的困難。其他氣象迷也表示，「蠻特別的，第一次遇到提了掠過但說這個掠過不算登陸」、「有掠過南方澳，那還不算登陸？」。另一方面，氣象粉專指出，薔琵目前已來到宜蘭東方近海，路徑如同「打倒車檔」，正準備轉向東北方、逐漸遠離台灣。

薔琵颱風

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