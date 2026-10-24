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彰化以南已脫離暴風圈 薔琵漸遠離 11縣市仍嚴加戒備
中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報。根據最新資料顯示，薔琵颱風過去3小時強度減弱且暴風圈亦縮小，目前中心在宜蘭東方近海，向北轉東北移動，彰化以南已脫離其暴風圈，對台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東仍構成威脅，未來颱風強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。
中颱薔琵上午8時的中心位置在宜蘭的東方約150公里之處，以每小時21公里速度，向北轉東北進行。七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。
陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭、花蓮、台東應嚴加戒備。海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭、花蓮、台東應嚴加戒備。
海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
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