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薔琵險登陸 颱風論壇：距離宜蘭蘇澳最近1公里 打倒車檔準備遠離台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
薔琵颱風沒有登陸，距離宜蘭蘇澳最近約1公里。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
薔琵颱風沒有登陸，距離宜蘭蘇澳最近約1公里。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

薔琵颱風沒有登陸，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，距離宜蘭蘇澳最近約1公里。根據中央氣象署資料顯示，薔琵颱風於凌晨1時掠過宜蘭南方澳，蘇澳測得最大陣風41m/s（13級）。 薔琵颱風已來到宜蘭東方近海，「打倒車檔準備向東北遠離台灣」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受到薔琵颱風氣流過山沉降影響，花東地區出現明顯焚風現象。凌晨4時氣溫仍高達33至35度，台東市在昨晚11時左右，甚至還觀測到36.6度的驚人高溫。

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天凌晨3時20分，台東縣成功鎮的叭嗡嗡氣象站出現39.3度極端高溫，其次是台東縣成功鎮成功氣象站38.2度、台東縣東河鄉東河氣象站38.0度。

中央氣象署發布高溫資訊，颱風環流沉降影響，台東縣已有長時間焚風發生，花蓮地區亦有焚風，今天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫；花蓮縣為黃色燈號。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔琵颱風 宜蘭 台灣

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