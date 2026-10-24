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薔琵海陸警持續 氣象署最新風雨評估 今天14縣市颱風假達標

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中颱薔琵影響台灣，台北市區間歇性的強風陣雨。記者潘俊宏／攝影
中颱薔琵影響台灣，台北市區間歇性的強風陣雨。記者潘俊宏／攝影

中央氣象署發布薔琵颱風海上陸上颱風警報，根據中央氣象署上午7時的風雨預測，今天14縣市達到停班停課標準，明天沒有縣市達標。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

根據中央氣象署上午7時公布的24小時累積雨量預測（有效時間今天上午8時至明天上午8時），沒有地區達標。風力預測方面，今天達標地區有基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

24小時雨量預測圖。圖／取自中央氣象署網站
24小時雨量預測圖。圖／取自中央氣象署網站

颱風風力預測。圖／取自中央氣象署網站
颱風風力預測。圖／取自中央氣象署網站

薔琵颱風

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