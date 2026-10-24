薔琵最嚴峻時刻已過！氣象署：薔琵昨晚打轉後北移 今凌晨已越過南方澳

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵海上陸上颱風警報，中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，薔琵颱風昨晚到達台灣東北方海面後開始打轉，今天凌晨1時越過南方澳，目前來到宜蘭東南東方110公里海面上。打轉完成之後，未來開始向北方移動。

她說，颱風昨晚至今天清晨強度減弱，七級風暴風半徑從320公里縮小至280公里，中心的十級風暴風半徑也由150公里降為90公里，未來移動向北過程中，強度還會再減弱。

隨著薔琵颱風移動，伍婉華表示，目前巴士海峽、澎湖已經脫離颱風暴風圈的影響，南邊和東南邊也會漸漸脫離暴風圈影響。雖然颱風影響最嚴重的時間已經過了，提醒大眾，台灣附近海面風浪依舊強勁，仍有2至3公尺浪高，尤其北部海面和東北部海面有6公尺以上浪高。

伍婉華說，隨著颱風遠離，今天開始要注意長浪情況，明天在基隆北海岸、恆春半島、東半部沿海、綠島蘭嶼，也都會有長浪狀況，海面上作業活動要小心。

天氣方面，她說，颱風強度減弱，颱風伴隨的雲系也變得零零落落。隨著颱風移動，迎風面區域已經變成整個西半部地區，相對而言，背風面的東半部降雨停止，但是西半部白天仍有降雨。

今天清晨宜蘭已經雨停，但是伍婉華表示，西半部地區開始下雨，山區雨量累積比較顯著，例如竹苗山區每小時30至40毫米的雨在下。清晨至目前為止，苗栗縣山區有局部豪雨，其他西半部山區有局部性大雨出現。

雨下到什麼時候？伍婉華說，早上降雨會比清晨更緩和一些，下午再緩和一些，晚上到明天清晨逐步緩和下來，明天清晨南部、東南部的雨都漸漸停止。

薔琵颱風及其外圍環流影響，中央氣象署發布豪雨特報，宜蘭縣山區已有超大豪雨，桃園市山區已有大豪雨，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、南投、宜蘭、台南地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率。

豪雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區。大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣。

今天是光復節連續假期首日，連假天氣方面，伍婉華表示，明天北部的雨會漸漸停止，短暫陣雨或多雲的天氣，中南部天氣回復穩定，山區中午以後可能會有午後短暫陣雨，東半部地區局部地區零星降雨。下周一東半部地區、恆春半島有局部短暫降雨現象，桃園以北漸漸又會有短暫降雨情形，中南部地區天氣依舊穩定，山區有午後陣雨。

伍婉華說，明天開始溫度暖和起來，北部和東北部地區、馬祖、澎湖的高溫回復到29度左右，其他各地包括金門高溫回復到31、32度左右。

風力預測，她說，颱風影響最大的風，是昨天深夜11時28分，新北市三貂角有17級以上強陣風。颱風強度減弱，隨著颱風逐漸離開，強風區域和感受也會漸漸減小。今天目前為止，桃園以北、馬祖、恆春，還是有大約8至9級的平均風，台中到雲林有6至7級，這些風下午以後會減弱。中午以前，雲林以北、西半部沿海、屏東沿海、澎湖、連江，仍有平均風7級以上、10級以上強陣風。

氣象署發布強風特報（橙色），今天蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。下午起蘭嶼、綠島、屏東縣風力稍減弱。

強風特報影響至晚上。橙色燈號：屏東縣、台東縣。黃色燈號：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣。

今天台灣附近各海面風浪偏大，有2至3公尺以上大浪，尤其基隆北海岸上午前仍有6公尺左右巨浪；各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。

颱風環流沉降影響，台東縣已有長時間焚風發生，花蓮地區亦有焚風，今天台東縣有38度極端高溫。

薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

中颱薔琵影響台灣，台北市區昨天間歇性強風豪雨。記者潘俊宏／攝影