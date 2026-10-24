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薔琵眼牆一路掃過宜蘭 粉專：各地致災強風至少再半天
中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報，根據中央氣象署最新資料顯示，薔琵颱風受地形影響路徑已有偏折打轉的現象，目前颱風中心在宜蘭東南東方近海，暴風圈持續籠罩台灣，並對馬祖構成威脅，過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，未來向北轉北北東移動，強度仍有減弱且暴風圈縮小的趨勢。
根據雷達回波與氣象署地面測站資料，可以看到由於薔琵受地形影響、持續西偏打轉。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，颱風中心目前沿海岸線往南移動、極靠近陸地，眼牆一路掃過宜蘭陸地。稍早薔琵已在三貂角到宜蘭近海滯留多時，也為基隆、東北角沿岸、山區及宜蘭持續吹出13至15級強陣風，其中大屯山區出現17級、三貂角更出現17級以上陣風。15至16級風，是大樹及重型車輛都可以輕易被吹翻的程度。已造成多處停電、產生災情，後續動向仍需持續留意。
「觀氣象看天氣」表示，預估由於薔琵比預期偏西，許多地區感受上明顯許多。受地形影響，薔琵速度也不會太快，各地強風至少還會再維持半天左右。這麼長時間廣泛的強風，勢必會造成傷害，也需要大眾一同齊心協力來復原。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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