中颱薔琵在宜蘭近海打轉 暴風圈持續籠罩台灣 15縣市豪大雨

中度颱風薔琵正在影響台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。根據最新資料顯示，薔琵颱風受地形影響路徑已有偏折打轉的現象，目前在宜蘭東南東方近海，暴風圈持續籠罩台灣、澎湖及馬祖並構成威脅。

薔琵颱風及其外圍環流影響，中央氣象署發布豪雨特報，宜蘭縣山區已有超大豪雨，桃園市山區已有大豪雨，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、南投、宜蘭、台南地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率。

影響時間至晚上。豪雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區。大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣。

氣象署並發布強風特報（橙色），今天蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。下午起蘭嶼、綠島、屏東縣風力稍減弱。

強風特報影響至晚上。橙色燈號：屏東縣、台東縣。黃色燈號：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、連江縣。

今天台灣附近各海面風浪偏大，有2至3公尺以上大浪，尤其基隆北海岸上午前仍有6公尺左右巨浪；各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。