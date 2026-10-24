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薔琵近台時減速竟和護國神山有關？ 專家曝3大關鍵原因

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風移速減慢。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
薔琵颱風移速減慢。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

昨天白天起，薔琵颱風移動速度減慢，由原先每小時約20公里減慢至9公里。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，主要原因不是單純因為颱風強度減弱，而是控制颱風移動的環境駛流場導引氣流變弱、北轉影響速度。加上接近台灣時，可能受到地形的干擾與影響等3個可能原因。

他說，第一，颱風並不是自行決定往那裡走，而是受到周圍大尺度的駛流場氣流所導引。原本導引導薔琵向西北移動的氣流減弱後，颱風前進的速度就可能下降；甚至，暫時缺乏明確的移動方向。

第二，由於向北分量增加，薔琵颱風將由原先的北北西方向逐漸轉向北方前進。當周圍氣流的配置改變、颱風進入轉向階段時，移動速度就可能同步下降，運動路徑也可能短時間變得不規則。

第三，中央山脈地勢高，當颱風接近東部海域或東北部海域時，地形可能就會擾動低層環流，使得颱風原本較規則的移動出現偏折、減速或短暫不規則運動。但是，地形影響的程度，仍取決於颱風中心與台灣的距離、環流結構及移動方向來決定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 薔琵颱風 護國神山

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