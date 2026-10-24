氣象署發布豪雨特報 慎防宜蘭雙北桃竹苗發生豪大雨

颱風假爭議再起，前晚台灣本島只剩「海景第一排」的台東縣維持昨天正常上班課，但昨天清晨大轉彎，縣府依風雨預報臨時宣布停班停課。同在南部的高雄、屏東，前晚與多數縣市同步宣布昨天放颱風假，但兩地白天的天氣都不錯，引來網友「到底是颱風假還是選舉假」的論戰。

2026-10-24 00:00