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氣象署發布豪雨特報 宜蘭、雙北和桃竹苗慎防豪大雨

中央社／ 台北24日電

中央氣象署發布豪雨特報，第29號颱風及其外圍環流影響，今(24)日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，臺北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、臺北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、臺中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、南投縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，新竹、臺中、南投、花蓮地區及高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防積淹水，應避免前往山區及溪流活動。

超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣。

薔琵颱風

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