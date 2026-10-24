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薔琵眼牆觸陸、強風肆虐北台灣！ 三貂角、大屯山現17級陣風

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颱風假逛百貨快看！新光三越、遠東SOGO、台北101等營業時間調整出爐

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
10月24日新光三越桃園以北共9家分店（含台北南西店、台北信義新天地A4／A8／A9／A11、台北站前店、台北忠孝店、台北天母店、桃園站前店）及臺北車站將於下午2點起開始營業。圖／聯合報系資料照
10月24日新光三越桃園以北共9家分店（含台北南西店、台北信義新天地A4／A8／A9／A11、台北站前店、台北忠孝店、台北天母店、桃園站前店）及臺北車站將於下午2點起開始營業。圖／聯合報系資料照

薔琵颱風風雨持續影響台灣，北北基桃、台中、南投、宜蘭等13縣市已宣布10月24日（周六）再放一天颱風假，各大百貨公司也做出營業時間調整。提醒消費者欲前往之前，可先查詢各大百貨官網與官方社群媒體是否有即時公告更新，以免撲空。

新光三越

10月24日新光三越桃園以北共9家分店（含台北南西店、台北信義新天地A4／A8／A9／A11、台北站前店、台北忠孝店、台北天母店、桃園站前店）及臺北車站將於下午2點起開始營業，其餘各分店正常營業。

●遠東SOGO

遠東SOGO忠孝館、復興館、天母店、中壢店、新竹店、及遠東Garden City等，10月24日營業時間調整為下午2點。高雄店則正常營業。

●台北101

10月24日台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳延後至下午2點開始營運。

業者提醒，部分品牌可能會自主決定暫停營業，詳情請洽詢各品牌。台北101營業狀況如有任何變更，將另行於官網與社群媒體公告。

●京站

京站10月24日開店營業時間調整為下午2點。

●誠品

10月24日誠品生活松菸、南西、新店、台中480等台中以北據點調整自下午2點起營業，百貨店點則配合各百貨時間。後續將視颱風動態與風雨情況機動調整。

新光三越 SOGO 百貨 薔琵颱風

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新聞眼／市政與抗天災能力 決定首都之戰

颱風襲台，強風大雨成為市政治理的隨堂考。台北市長蔣萬安暫停競選行程，回歸市政視察溝渠清淤，贏得市民好評。被批評「亂砍樹」的行道樹預防性移除修剪，也在風雨中驗證其必要性。藍綠對決的首都之戰，除了造浪吸睛、政治攻防外，城市治理與防災能力才是展現首長能力的王道。

暫停選務 蔣萬安日跑六地勘災

薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安第一時間宣布停止選舉行程，坐鎮北市防颱。北市路樹倒塌占受理案件逾四成，但多數已處理完，高效率讓民眾直呼感謝市長，蔣也轉赴內湖區視察溝渠清淤，一名婦人也向蔣說「市長辛苦了，這些環保局人員讓我們很感恩，加油」。

學者分析天災政治學 選舉年颱風放假機率增31%

台灣每逢颱風來襲，各縣市首長就必須決定是否宣布放「颱風假」停止上班上課。紐約時報廿二日報導，颱風除了造成淹水等災害，還可能決定這些地方首長能否連任成功。

微風無雨…高屏颱風假 被酸放「選舉假」

颱風假爭議再起，前晚台灣本島只剩「海景第一排」的台東縣維持昨天正常上班課，但昨天清晨大轉彎，縣府依風雨預報臨時宣布停班停課。同在南部的高雄、屏東，前晚與多數縣市同步宣布昨天放颱風假，但兩地白天的天氣都不錯，引來網友「到底是颱風假還是選舉假」的論戰。

薔琵過境交通大亂 逾7百航班停飛

薔琵颱風暴風圈籠罩全台，強風勁雨打亂全台旅客光復連假規畫。昨天國際線航班大規模取消、國內線同樣全數停飛，超過七百架航次受影響；國內陸運同樣大亂，前天各縣市陸續宣布停班課後，各地高鐵站短時間內湧現大批旅客，再現自由座之亂。

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