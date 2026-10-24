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颱風假逛百貨快看！新光三越、遠東SOGO、台北101等營業時間調整出爐
薔琵颱風風雨持續影響台灣，北北基桃、台中、南投、宜蘭等13縣市已宣布10月24日（周六）再放一天颱風假，各大百貨公司也做出營業時間調整。提醒消費者欲前往之前，可先查詢各大百貨官網與官方社群媒體是否有即時公告更新，以免撲空。
●新光三越
10月24日新光三越桃園以北共9家分店（含台北南西店、台北信義新天地A4／A8／A9／A11、台北站前店、台北忠孝店、台北天母店、桃園站前店）及臺北車站將於下午2點起開始營業，其餘各分店正常營業。
●遠東SOGO
遠東SOGO忠孝館、復興館、天母店、中壢店、新竹店、及遠東Garden City等，10月24日營業時間調整為下午2點。高雄店則正常營業。
●台北101
10月24日台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳延後至下午2點開始營運。
業者提醒，部分品牌可能會自主決定暫停營業，詳情請洽詢各品牌。台北101營業狀況如有任何變更，將另行於官網與社群媒體公告。
●京站
京站10月24日開店營業時間調整為下午2點。
●誠品
10月24日誠品生活松菸、南西、新店、台中480等台中以北據點調整自下午2點起營業，百貨店點則配合各百貨時間。後續將視颱風動態與風雨情況機動調整。
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