颱風假逛百貨快看！新光三越、遠東SOGO、台北101等營業時間調整出爐

颱風襲台，強風大雨成為市政治理的隨堂考。台北市長蔣萬安暫停競選行程，回歸市政視察溝渠清淤，贏得市民好評。被批評「亂砍樹」的行道樹預防性移除修剪，也在風雨中驗證其必要性。藍綠對決的首都之戰，除了造浪吸睛、政治攻防外，城市治理與防災能力才是展現首長能力的王道。

2026-10-24 00:00