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薔琵眼牆觸陸、強風肆虐北台灣！ 三貂角、大屯山現17級陣風

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薔琵眼牆觸陸、強風肆虐北台灣！ 三貂角、大屯山現17級陣風

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台北市區也難敵強風，路樹被攔腰折斷。記者孟嘉美／攝影
台北市區也難敵強風，路樹被攔腰折斷。記者孟嘉美／攝影

薔琵颱風威力驚人，受地形影響，颱風深夜甚至「卡」在宜蘭近海，宜蘭、基隆北海岸甚至已經碰到眼牆，直接造成三貂角及大屯山皆吹出最高17級陣風。17級已是蒲福風級最高上限，就連鐵皮屋頂都可能輕易被吹翻，氣象署示警，北部地區民眾晚間務必特別留意風雨狀況。

薔琵颱風晚間10時中心位置來到宜蘭東方70公里處，相當接近陸地，中央氣象署預報中心科長林秉煜指出，颱風眼牆於深夜碰觸到宜蘭及基隆北海岸陸地，直接導致北台灣今晚風勢驚人。

根據氣象署公布數據，晚間10時40分三貂角平均風達13級、陣風17級，相當驚人。平均風13級人將無法在戶外站立或移動，就連卡車都容易被吹翻，屬致災性強風；而陣風17級更是已經達到蒲福風級的最高等級，屬於破壞性強風，能輕易吹翻鐵皮屋頂，甚至破壞一般建物。電桿、紅綠燈、大型廣告招牌甚至粗大樹木都可能被連根拔起。

林秉煜說，今天到明天凌晨薔琵都將在台灣近海打轉，凌晨後才會再度向北移動。代表十級暴風半徑至少仍會籠罩北部地區、宜蘭及北花蓮一段時間。由於中心相當接近陸地，帶來強風豪雨僅次於登陸狀態，相關地區必須嚴加戒備。

薔琵颱風 大屯山 基隆 宜蘭

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