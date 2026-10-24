薔琵侵台釀災3671件 13縣市今續停班課

中度颱風「薔琵」來勢洶洶，全台釀一死三五○傷，災情累計三六七一件，全台畫設一七七四處警戒區，十縣市撤離逾四千人，陸海空交通大亂，累計停電逾十五萬六千戶，仍有逾二萬戶未修復。今暴風圈仍未遠離，十三縣市宣布停班課。

估今晚解除陸警 明凌晨解除海警

中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，薔琵颱風龜速移動，颱風眼出現不對稱的南北偏長軸狀，加上與地形發生作用，昨天傍晚出現明顯向西偏折，即更往台灣陸地靠近；從昨天深夜到今天凌晨，颱風中心在宜蘭近海逆時針「轉一圈」後，於清晨再度受導引氣流牽引，北上離開台灣。預估今天晚間到深夜將能解除陸警、深夜到明天凌晨解除海警。

氣象署表示，由於基隆北海岸、宜蘭有碰到颱風眼牆，台北市大屯山晚間更吹出本島最高十七級強陣風，新北三貂角也有十六級。氣象署持續針對新北貢寮及基隆等六鄉鎮發布強風告警；軍方投入二萬三五九五人在各地待命救援。

綠島巨浪沖毀民宅 長濱船筏沉沒

各地也傳出災情，台東綠島有民宅遭巨浪沖毀，環島公路滿是石塊、雜物。太麻里鄉台九線大溪至多良路段，發生兩起巨浪襲車事故，二人受傷送醫；一名駕駛昨清晨行經台九線四○四公里處，在巨浪襲擊下爆胎、車頂凹陷、擋風玻璃破裂，他心有餘悸說，巨浪又急又猛閃不開。

台東長濱和基隆碧砂漁港海水灌入港區，多艘船筏沉沒，漁民欲哭無淚。昨天凌晨蘭嶼測站測出建站九年來最大巨浪，浪高達十點六米，約三層樓高。打破二○一九年白鷺颱風創下的九米紀錄。

土石流警戒 十縣市撤離逾四千人

颱風帶來豪大雨，農業部對宜蘭、桃園、竹縣及新北陸續發布土石流紅黃色警戒，其中桃園復興、竹縣尖石有大規模崩塌可能。新北、桃園、宜蘭、花蓮、南投、雲林、台東、屏東、竹縣及嘉縣共疏散撤離四三七二人。

賴清德總統昨上午視察中央災害應變中心說，「十月颱，沒人知」形容變幻莫測，「十月颱，很厲害」表示常帶來災情，強風豪雨影響台灣應提高警覺。「各候選人要注意氣象警報、做好防颱措施，避免因選務忽視風災」。

昨天原定舉行選舉號次抽籤，全台廿一縣市停止上班、上課，抽籤時程延至十月廿七日；僅金門縣未停班課，成為全台第一個完成抽籤的縣市。

今天仍有十三縣市停止上班、上課，包括台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、竹市、竹縣、苗栗、台中、彰化、南投、雲林和連江共十三縣市；高雄、台南、嘉市、嘉縣、屏東、台東、澎湖、金門和花蓮等九縣市正常上班上課。