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薔琵眼牆觸陸、強風肆虐北台灣！ 三貂角、大屯山現17級陣風

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新聞眼／市政與抗天災能力 決定首都之戰

聯合報／ 本報記者李承穎

颱風襲台，強風大雨成為市政治理的隨堂考。台北市長蔣萬安暫停競選行程，回歸市政視察溝渠清淤，贏得市民好評。被批評「亂砍樹」的行道樹預防性移除修剪，也在風雨中驗證其必要性。藍綠對決的首都之戰，除了造浪吸睛、政治攻防外，城市治理與防災能力才是展現首長能力的王道。

蔣萬安昨赴內湖視察滯洪池，有市民肯定「市長都來關心」，文山區、信義區路樹倒塌，工務團隊迅速處理，也贏得稱讚。風雨中市民的肯定，讓近期飽受選舉砲火轟炸的蔣萬安團隊點滴在心。

前年康芮颱風北市大批路樹倒塌，當時經盤點，對患有褐根病等病枯樹預防性修剪，遭外界抨擊「亂砍樹」、「伐木工」，甚至四處散布北市砍樹超過四千棵，儘管北市府統計，當時移除三一六四棵樹中，八成以上為自然死亡、腐朽等因素，另二成為車輛撞斷等因素，多出於公安考量而移除，但已經被硬貼上的標籤仍難撕下。

蔣市府推動降溫城市，至今年九月底，北市已增加逾四萬二千棵樹，還要再種四萬棵，全國首創將「立體綠化」納入法規，今年上路鼓勵在陽台、屋頂、建築立面等三維空間綠化。

數字會說話，康芮颱風最大陣風十一級，當時二千多棵樹傾倒，與薔琵相似的納坦颱風，北市最大陣風十二級，造成四千件災情，半數市區路樹傾倒，而這次薔琵過境，路樹倒塌一五五件。

颱風等天災往往是老天爺給縣市首長的考題，一場風災，證明選舉期間的洋流或旋風，都不是市政治理的關鍵，而是人民實際的生活，包含平時的管理以及災時的處理。面臨風災，停止競選、回歸市政的蔣萬安，也藉此機會展現他的治理能力，作為爭取連任的參選人，市政與願景才是真正的舞台。

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