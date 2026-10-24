暫停選務 蔣萬安日跑六地勘災

薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安第一時間宣布停止選舉行程，坐鎮北市防颱。北市路樹倒塌占受理案件逾四成，但多數已處理完，高效率讓民眾直呼感謝市長，蔣也轉赴內湖區視察溝渠清淤，一名婦人也向蔣說「市長辛苦了，這些環保局人員讓我們很感恩，加油」。

蔣萬安昨說，依氣象團隊研判，北市可能出現十二級以上的強陣風，非常嚴峻，防颱務必落實，以市民安全為最優先；上一次康芮颱風來，也是十一級陣風，造成二千多棵的路樹傾倒，還有招牌墜落，還是要提醒所有的市民朋友。

蔣萬安昨天連跑六個勘災行程，因內湖區前陣子大淹水，蔣萬安也冒雨轉往內湖視察多功能滯洪池及溢流緊急疏散避難機制，視察到內湖文德路的溝渠清淤。一名婦人主動說，市長這幾次都有來關心，環保局每天來很辛苦，工人都親自下去挖水溝，「真的很辛苦」。

北市防颱會議中，氣象團隊發現薔琵颱風類似過去納坦颱風，當時在北市最大陣風十二級，造成四千件災情，其中一半是路樹傾倒。

北市至下午四時，統計路樹倒塌案件為一五五件，但已處理完一○二件。北投普濟寺參道一早倒一棵大樹，無法通行，八時許通報，十一時前就處理好，有網友說，完全乾淨，謝謝有效率的市長與市府團隊。

另外文山區秀明路一段，大樹傾塌，市府也展現卅分鐘處理完的高效率。其中信義區一處路樹倒塌案件，公園處在民眾通報後，短短八分鐘就趕到現場，民眾也讚爆。

副市長張溫德說，八分鐘救災效率，來自平日努力累積。對市府來說，樹木維護與公共安全從來不是二選一，是必須同時兼顧的責任。