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薔琵眼牆觸陸、強風肆虐北台灣！ 三貂角、大屯山現17級陣風

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學者分析天災政治學 選舉年颱風放假機率增31%

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

台灣每逢颱風來襲，各縣市首長就必須決定是否宣布放「颱風假」停止上班上課。紐約時報廿二日報導，颱風除了造成淹水等災害，還可能決定這些地方首長能否連任成功。

台灣常遭颱風侵襲，是否宣布放假也成為選民重視的議題。研究颱風假與選舉關係的美國內華達大學副教授王宏恩說，縣市首長在選舉年宣布停止上班上課可能性增三成一。

王宏恩還說，其他政策可能需幾個月甚至幾年才能評估成效，但放颱風假的決定是否正確，通常一、兩天就能見分曉。例如宣布放假後，颱風的確帶來很大風雨，就代表官員做對決定。而由於放假與否完全由地方政府決定，故縣市長必須負起全部責任。

王宏恩提到，民眾很容易藉此評估現任縣市長做得好不好；他們會記得縣市長做出的相關決定是對還是錯。颱風假雖深受民眾歡迎，但沒必要卻宣布放假，也可能成為縣市長的政治包袱。工商團體通常反對放，原因是企業大多仍需支付員工當天薪資而增加營運成本；台北市宣布停班，股匯市當天就休市。

賴清德總統也曾因放颱風假的決定而受到讚揚和嘲諷。二○一二年「天秤」颱風來襲時，時任台南市長的賴清德決定照常上班上課，結果天秤的威力不如預期，讓他博得「賴神」稱號。但二○一三年「康芮」颱風來襲時，他一開始並未宣布停班停課，康芮卻造成台南淹水，他之後公開對市民道歉。

薔琵颱風 颱風假 紐時

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