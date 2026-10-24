快訊

薔琵眼牆觸陸、強風肆虐北台灣！ 三貂角、大屯山現17級陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

微風無雨…高屏颱風假 被酸放「選舉假」

聯合報／ 記者尤聰光劉星君石秀華／連線報導

颱風假爭議再起，前晚台灣本島只剩「海景第一排」的台東縣維持昨天正常上班課，但昨天清晨大轉彎，縣府依風雨預報臨時宣布停班停課。同在南部的高雄屏東，前晚與多數縣市同步宣布昨天放颱風假，但兩地白天的天氣都不錯，引來網友「到底是颱風假還是選舉假」的論戰。

台東縣原是昨天本島唯一正常上班課的縣市，不過，昨天清晨六點不到，縣府緊急宣布停班停課。副縣長王志輝說，前晚依據氣象署資料評估，台東沒有降雨，除海岸地區外，其餘地區平均風力約三到四級，決定正常上班上課；但昨天清晨四、五點氣象資料更新，颱風路徑往西偏移、滯留時間延長，縣府與氣象團隊重新評估後，才緊急宣布停班停課。原定昨起一連三天登場的「二○二六池上秋收稻穗藝術節」也跟著緊急喊卡，讓不少觀眾扼腕。

高雄市府前晚宣布放假的理由是昨天陣風會達十至十一級，達放假標準，外圍環流影響，平地降雨恐達一二○毫米，山區也有局部大雨發生的機率。但昨天市區只略有起風卻無雨，有些地區還出太陽，由於今天是農曆十五傳統祭祀的「四果日」，不少傳統市場湧現採買人潮，有網友酸「這是選舉假非颱風假」、「天氣好到休這個假我有點不好意思」。

另一派網友說「陳其邁卸任前送暖」、「考慮上下班時間五到七點這時段的安全比較重要吧」。

屏東縣昨天也停班停課，但屏東出大太陽，縣內兩家百貨公司暫停營業，傳統市場也同樣擠滿買菜人潮，民眾笑稱沒有颱風的感覺。網友在縣長周春米臉書留言「風和日麗颱風假」，有家長說，不能因為選票而放假。但也有網友留言「放不放假都有人說話」。

高市府指出，沿海行政區因可能出現平均風七級以上、陣風十級以上，且風勢愈晚愈強。屏縣府則說，恆春半島昨天上午已出現強風，下午多處風勢增強，並出現風吹沙。

薔琵颱風 台東 高雄 屏東 陳其邁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東為何今清晨突放颱風假？副縣長王志輝揭急轉彎關鍵

台東不再「咕嚕咕嚕」？全縣停班停課決策大轉彎

薔琵颱風假屏東出大太陽 市場湧買菜人潮 農會鮮奶搶光

紐時報導台灣颱風政治學 選舉年放颱風假可能性增加31%

相關新聞

颱風假逛百貨快看！新光三越、遠東SOGO、台北101等營業時間調整出爐

薔琵颱風風雨持續影響台灣，北北基桃、台中、南投、宜蘭等13縣市已宣布10月24日（周六）再放一天颱風假，各大百貨公司也做出營業時間調整。提醒消費者欲前往之前，可先查詢各大百貨官網與官方社群媒體是否有即時公告更新，以免撲空。

新聞眼／市政與抗天災能力 決定首都之戰

颱風襲台，強風大雨成為市政治理的隨堂考。台北市長蔣萬安暫停競選行程，回歸市政視察溝渠清淤，贏得市民好評。被批評「亂砍樹」的行道樹預防性移除修剪，也在風雨中驗證其必要性。藍綠對決的首都之戰，除了造浪吸睛、政治攻防外，城市治理與防災能力才是展現首長能力的王道。

暫停選務 蔣萬安日跑六地勘災

薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安第一時間宣布停止選舉行程，坐鎮北市防颱。北市路樹倒塌占受理案件逾四成，但多數已處理完，高效率讓民眾直呼感謝市長，蔣也轉赴內湖區視察溝渠清淤，一名婦人也向蔣說「市長辛苦了，這些環保局人員讓我們很感恩，加油」。

學者分析天災政治學 選舉年颱風放假機率增31%

台灣每逢颱風來襲，各縣市首長就必須決定是否宣布放「颱風假」停止上班上課。紐約時報廿二日報導，颱風除了造成淹水等災害，還可能決定這些地方首長能否連任成功。

微風無雨…高屏颱風假 被酸放「選舉假」

颱風假爭議再起，前晚台灣本島只剩「海景第一排」的台東縣維持昨天正常上班課，但昨天清晨大轉彎，縣府依風雨預報臨時宣布停班停課。同在南部的高雄、屏東，前晚與多數縣市同步宣布昨天放颱風假，但兩地白天的天氣都不錯，引來網友「到底是颱風假還是選舉假」的論戰。

薔琵過境交通大亂 逾7百航班停飛

薔琵颱風暴風圈籠罩全台，強風勁雨打亂全台旅客光復連假規畫。昨天國際線航班大規模取消、國內線同樣全數停飛，超過七百架航次受影響；國內陸運同樣大亂，前天各縣市陸續宣布停班課後，各地高鐵站短時間內湧現大批旅客，再現自由座之亂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。