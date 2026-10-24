薔琵過境交通大亂 逾7百航班停飛

薔琵颱風暴風圈籠罩全台，強風勁雨打亂全台旅客光復連假規畫。昨天國際線航班大規模取消、國內線同樣全數停飛，超過七百架航次受影響；國內陸運同樣大亂，前天各縣市陸續宣布停班課後，各地高鐵站短時間內湧現大批旅客，再現自由座之亂。

高鐵表示，今天全線正常營運，不過若部分路段風速、雨量過大，列車將採取行車速限。台鐵則表示，今天中午十二時前，對號列車除縱貫線（基隆到彰化間）、宜蘭線、北迴線停駛外，其餘路段恢復正常行駛；非對號列車除海線、成追線、宜蘭線及北迴線停駛外，其餘路段機動行駛，至於中午十二時後的行車資訊，預定於今天上午八時公告。

中颱薔琵挾帶廣闊暴風半徑從台灣東北方掃過，各地幾乎都亮起黃色、橙色強風燈號。桃園機場昨出現最高陣風達六十海里，空橋無法使用、不能起降，多達七二四班國際線航班取消、國內線航班全數喊停。

桃園機場公司表示，今航班陸續恢復，適逢光復節連假，加上颱風期間航班異動的旅客陸續改搭後續航班，預估全日起降六○七架次，出入境人潮預計自上午八時後陸續湧現，下午一至四時為疏運尖峰。

機場公司表示，今天仍有多個表定航班異動，旅客出發前先向航空公司確認航班資訊，並提早抵達機場，預留充足的時間。

除航班混亂外，高鐵疏運同樣面臨挑戰。由於北北基桃前天晚間八時才宣布隔天停班課，台鐵隨後又公告昨天全天對號座車次全面停駛，高鐵各站短短三小時內湧進七點五萬人潮，超過全日運量的四分之一。

大批自由座旅客過度集中、瞬間湧入，癱瘓車站與月台。高鐵公司前晚緊急加開九班次，並祭出延收及延駛策略，更授權各站於晚間十時後停止販售自由座車票，終於在深夜將所有旅客疏散完畢。

由於明後天又即將迎來收假疏運。高鐵公司表示，將持續對訂位數字進行分析並滾動調整運量預估。目前預估收假日中午過後將進入超尖峰時段，呼籲自由座旅客盡量避開，且利用離峰時段分流搭乘。

高鐵公司強調，收假日已規畫開行超過百班車次，也將在台中站成立前進指揮所，依車站人潮及運能調度狀況，機動加開全車自由座列車，並依照旅運需求從左營、嘉義或台中發車。