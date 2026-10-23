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10縣市豪雨特報 宜蘭山區留意超大豪雨
交通部中央氣象署發布今天晚間到明天新北市等10縣市豪雨特報，其中台北市山區、新北山區、桃園市山區、新竹縣山區與苗栗縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。
此外，颱風薔琵及外圍環流影響，基隆市地區、台北地區、新北地區、桃園地區、新竹地區、苗栗地區、宜蘭縣地區、台中市山區、南投縣山區與花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，新竹、台中、南投、台南市、花蓮地區及雲林縣、嘉義與高雄市山區有局部大雨發生機率，須注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石、土石流，低窪地區慎防積淹水，應避免前往山區及溪流活動。
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