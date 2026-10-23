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薔琵颱風發威！北市路樹倒塌近300件 建國北路、民生東路連傳災情

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
中颱薔琵帶來強風豪雨，台北市建國北路二段現場的倒塌樹木直徑約50公分、長約3公尺。記者翁至成／翻攝
中颱薔琵帶來強風豪雨，台北市建國北路二段現場的倒塌樹木直徑約50公分、長約3公尺。記者翁至成／翻攝

中颱薔琵帶來強風豪雨，台北市災害防救辦公室截自今晚7點統計，共接獲577件災情，主要是路樹倒塌280件，而受傷人數有6人，尚有2人未出院，所幸狀況都不嚴重，一名是46歲男性，因被強風吹倒、骨折受傷，另一名是79歲女性，因出門時滑倒受傷。

稍早下午5點多跟晚上8點多，中山區建國北路二段及松山區民生東路五段接連傳出路樹不敵狂風，連根拔起、斷裂倒塌，其中民生東路五段現場「樹木達15公尺、超大一根」，波及分隔島上的交通號誌牌，所幸均未造成人員傷亡，警方與相關單位獲報已緊急派員前往處置。

建國北路二段現場的倒塌樹木直徑約50公分、長約3公尺；民生東路五段現場是一棵直徑約50公分、長約15公尺的龐大路樹遭吹倒。

中颱薔琵帶來強風豪雨，台北市民生東路五段現場更是一棵直徑達50公分、長約15公尺的龐大路樹遭吹倒。記者翁至成／翻攝
中颱薔琵帶來強風豪雨，台北市民生東路五段現場更是一棵直徑達50公分、長約15公尺的龐大路樹遭吹倒。記者翁至成／翻攝

薔琵颱風

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