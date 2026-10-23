薔琵颱風襲台24日交通懶人包 雙鐵、國內外航班、船班異動一次看

隨著薔琵颱風逐漸遠離台灣，桃園機場24日起航班陸續恢復，適逢光復節連續假期首日，加上颱風期間航班異動旅客陸續改搭後續航班，預估全日航班起降607架次，其中到場335架次、離場272架次。機場公司預估，出入境人潮將自上午8時後陸續湧現，下午1時至4時為疏運尖峰。

機場公司統計，23日共有563架次航班取消，包括客運523架次、貨運40架次。儘管颱風打亂旅客行程，機場報到櫃台、安檢線及登機門仍維持有序疏運，最後一班飛往布拉格的星宇航空JX101航班已於晚間8時38分起飛，當日全機場共執行230架次起降作業。

機場公司指出，24日仍有多個表定航班異動，部分到、離場航班時刻也有所調整。原本多集中於清晨5時左右抵達的北美、歐洲等長程航班，將延後至上午8時後陸續返台。提醒旅客出發前先向航空公司確認航班資訊，並提早抵達機場，預留充足時間辦理報到及安檢。

鐵路部分

台鐵依據中央氣象署最新氣象資訊研判，24日中午12時前，部分路段及列車停駛，詳細情形如下：

西部幹線

對號列車：基隆至彰化間停駛；彰化至高雄、枋寮間正常行駛。

非對號列車：基隆至彰化間，除海線及成追線全區間停駛外，其餘路線視風雨情形機動行駛；彰化至高雄、枋寮間正常行駛。

特定車次：472次、102次、280次、270次全區間停駛；101次台中至潮州、191次台中至潮州、371次台中至台東正常行駛。

東部幹線

樹林至宜蘭、花蓮間對號及非對號列車均停駛；花蓮至台東間正常行駛。

207次全區間停駛。

南迴線及支線

南迴線對號及非對號列車正常行駛。

六家線、集集線、沙崙線正常行駛。

平溪線、深澳線、內灣線全區間停駛。

行經停駛區間的加班車全區間停駛。

觀光列車

藍皮解憂號正常行駛。

海風、山嵐、鳴日廚房及1次、2次環島之星全日停駛。

科普列車全日停駛，閉幕活動取消。

台鐵表示，24日中午12時以後的行車資訊，預定於24日上午8時公告。旅客可至台鐵官網查詢列車運行狀況，或撥打24小時旅客服務電話（02）2191-0096；免付費電話0800-765-888不適用行動電話。

退票規定：

自發布海上颱風警報之日起至解除警報之日止，購買上述期間車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未使用車票至各車站辦理退票，免收手續費；如持有去回程車票，也可一併辦理。

台灣高鐵24日全線正常營運，各車次依時刻表發車。後續若因颱風影響需要調整營運，將儘速提前公告。

高鐵提醒，若部分路段風速或雨量過大，達到行車限制標準，列車將採取行車速限，旅客應預留較充裕的轉乘及接駁時間。

此外，高鐵也提醒沿線民眾，應加強固定大型T字招牌、農漁用尼龍網具、帆布、棚架及廣告物等，避免遭強風吹落後侵入高鐵路線，影響架空電車線及行車安全。

退票規定：

自發布海上颱風警報日至解除警報日止，購買上述期間車票的旅客，不論列車正常運行但未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，均可自乘車日起一年內持未使用車票辦理退票，免收手續費。

持受影響車次車票改乘較低票價車廂者，可於乘車日起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵旅客可透過台灣高鐵官網、APP或客服專線4066-3000查詢最新營運資訊；苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請加02，相關電話依一般市話及行動電話費率計費。

海運部分

航港局預估，24日共有6條航線、84航次停航，包含：

基隆－馬祖：全部停航，2航次。台馬之星擬加開1航次，以及新台馬原訂航次，將於24日上午11時公告。

南竿福澳－福州琅岐：全部停航，4航次。

北竿白沙－福州黃岐：全部停航，4航次。

東港－小琉球：全部停航，54航次。

鹽埔－小琉球：全部停航，6航次。

富岡－綠島：全部停航，14航次。

為疏運澎湖往返台灣本島旅客，澎湖輪24日上午8時加開高雄往澎湖航班；24日下午1時澎湖往高雄、晚間11時30分高雄往澎湖航班均正常開航，目前尚有艙位。

此外，25日下午3時30分澎湖往高雄，以及26日上午9時高雄往馬公、下午3時30分馬公往高雄航班，也均尚有艙位。有需求的民眾可至台灣航業公司澎湖輪訂位購票系統訂票及查詢。

航港局提醒，颱風期間應避免前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。已安排搭船行程的旅客，應先向船公司確認最新船班資訊。

航空部分

民航局統計，截至23日下午2時，國內線取消262架次，國際及兩岸航線取消717架次、延誤9架次。各航空公司24日航班異動如下：

華航部分國際航班取消，包含桃園往返福岡、廣島、名古屋、首爾仁川、上海浦東、吉隆坡、檳城、雅加達、峇里島、胡志明市、河內、清邁、香港及廈門等航線；台中往返沖繩的CI310／CI311、CI312／CI313也取消。

華航提醒，其他航班仍可能因颱風路徑變化而異動，旅客應透過華航官網、APP或行動簡訊提醒功能確認最新資訊。

華信航空

24日高雄往返花蓮航線取消；高雄出發航班預計下午1時後陸續恢復營運，台中出發航班下午4時後陸續恢復，松山出發航班則預計下午4時20分後陸續恢復營運。

立榮航空

24日下午4時前，松山、台中往返航班取消；下午1時前，嘉義、台南、高雄往返航班取消；馬祖航班全日取消。實際營運狀況仍將視颱風動態機動調整。

長榮航空

受薔琵颱風影響，長榮航空23日中午後歐美長程線全部取消，23日至24日中午前，部分往返桃園及松山機場的航班也將取消。旅客應確認個別航班最新狀態。

星宇航空

星宇航空表示，23日至24日台灣往返航班可能提前、延後或取消。24日台中往返航班全數取消，台北往返下地島的JX890、JX891，以及台北往返沖繩的JX870、JX871取消。

為協助旅客疏運，星宇航空規劃24日安排兩班東京成田返台加班機： - JX1803：成田起飛時間16時30分。 - JX1805：成田起飛時間21時40分。

此外，星宇航空原訂23日台北飛布拉格的JX101，以及24日台北飛洛杉磯的JX02、飛舊金山的JX12，均有提前起飛安排，旅客應確認最新起飛時間。

台灣虎航

台灣虎航24日取消以下航班：

- IT230、IT231：桃園往返沖繩那霸。 - IT200、IT280：台灣飛東京成田。 - IT210、IT284、IT710：台灣飛大阪關西。 - IT632、IT654、IT655、IT675：台灣往返濟州。 - IT736、IT737：桃園往返石垣島。 - IT214：桃園飛岡山。 - IT216、IT217：桃園往返東京羽田。 - IT234：桃園飛札幌新千歲。 - IT240、IT241：桃園往返福岡。

另有部分航班延後，包括IT603（首爾仁川飛桃園）、IT206／IT207（桃園往返名古屋）、IT606／IT607（桃園往返釜山）、IT772／IT773（高雄往返仙台）、IT250／IT251（桃園往返高知）、IT750／IT751（桃園往返大分）、IT202／IT203（桃園往返東京成田）、IT503／IT504（桃園往返普吉島），以及IT552／IT585（台灣往返峴港）。

新加坡航空

新加坡航空取消23日飛往新加坡的SQ877及SQ879航班。

國泰航空

國泰航空23日部分台港航線及台灣往返東京成田、大阪、名古屋航班取消；24日取消CX407台北飛香港、CX449高雄飛香港航班。

由於各航空公司可能依颱風路徑、機場天候及運作情況調整航班，旅客應於出發前至航空公司官網或APP確認最新異動，避免因航班取消或時間變更而影響行程。

公路部分

公路局表示，截至今(23)日15時止，相關道路通阻訊息如下：

一、預警封閉9處

1.桃園市復興區宜蘭縣大同鄉台7線22K+800至94K(羅浮至牛鬥橋路段)，已於23日10時實施預警性封閉，其中85K+500~94K(百韜橋至牛鬥橋路段)，預計於24日12時開放通行。 2.宜蘭縣大同鄉臺中市和平區台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光路段)，已於23日10時實施預警性封閉，預計於24日12時開放通行。 3.新北市三峽區台7乙線1K至12K+200(大埔至三民路段)，已於22日22時實施預警性封閉。 4.台中市和平區台8線83K~110K(梨山至大禹嶺路段)，預計於23日18時實施預警性封閉。 5.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500(關原至太魯閣路段)，已於22日18時30分實施預警性封閉，預計於24日10時開放通行。 6.新北市烏來區台9甲線14K+500~19K+964(烏來至孝義路段) ，已於22日22時實施預警性封閉。 7.宜蘭縣蘇澳鎮花蓮縣秀林鄉台9丁線2K~64K+200(蘇澳至和仁路段)包含台9線113K+400~124K+497(東澳至南澳共線路段)及台9線154K+700~165K+400(和仁監工站至崇德路段) 已於23日8時實施預警性道路封閉，預計於24日12時開放通行。 8.南投縣仁愛鄉台14線94K~99K(屯原路段)，預計於23日18時實施預警性封閉。 9.新北市淡水區台61線0K~2K(淡江大橋) 人行道及自行車道於21日21時封閉，機車道於22日22時封閉，已於23日15時封閉淡江大橋主線。

二. 道路災阻0處

三. 道路災情2處

1.台東縣太麻里鄉台9線400K+900(多良路段) 護欄外側覆土流失，封閉北上外車道，內車道正常通行。

2.台東縣太麻里鄉台9線402K+600(多良路段) 外側路肩路基掏空，封閉北上外車道，內車道正常通行。