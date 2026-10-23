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北市明停班停課 網友狂喊「帥哥萬安」臉書1小時按讚破1萬
薔琵颱風風雨漸強，台北市今晚宣布明再度停班停課。台北市長蔣萬安臉書1小時內按讚數破萬，上千則留言，網友喊帥哥萬安凍蒜、最瀟灑的男人、今年特別帥；蔣萬安受訪也指出，根據氣象團隊的最新預測，今晚一直到明天早上，是颱風影響台北市最劇烈的時候。
蔣萬安晚間主持台北市政府薔琵颱風第4次工作會報，對於明天仍停班停課，蔣萬安說，晚間北北基桃4個市一致宣布明天停班課。他也再次提醒所有市民朋友，一定要注意安全，因為大家可以感受到颱風風勢越來越強。
蔣萬安指出，氣象團隊也指出從入夜到明天早上，甚至下午，陣風恐會造成相當大的災情，一定要確保自身安全，非必要不要外出，所以還是再次提醒民眾。
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